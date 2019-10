Baidu und Service Properties: Handle konträr und werde reich!

Auch wenn es oft nicht gerade einfach ist, aber ein Erfolgsrezept an der Börse ist es häufig, gegen den Strom zu schwimmen. Gerade wenn Aktien nicht sonderlich stark in der Gunst der Investoren schwelgen, kann das eine hervorragende Gelegenheit sein, um hier zuzugreifen. Zumindest, wenn das Geschäftsmodell der jeweiligen Unternehmen noch immer intakt ist.

Dieser gefühlte Griff in ein fallendes Messer kann sich gerade langfristig als hervorragende Wahl herausstellen. Manchmal reichen bereits kleinere Verbesserungen oder solide Zahlen, damit sich hier auch die Aktienkurse wieder erholen.

Wenn auch du nun auf der Suche nach solchen spannenden Chancen bist, gib nun besser fein Acht. Denn im Folgenden wollen wir uns einmal ansehen, warum die Aktien von Baidu (WKN: A0F5DE) und Service Properties Trust (WKN: A2PSPV) zu diesem Kreis dazugezählt werden können.

Baidu: Marktführer mit Wachstumssorgen

Eine erste Aktie, die gegenwärtig zu diesem Kreis dazugezählt werden kann, ist die von Baidu. Die Aktienkursentwicklung der vergangenen Monate gleicht hier eher einer mittelschweren Katastrophe. Denn alleine in den vergangenen knapp zwei Jahren sank hier der Kurs von über 233 Euro im Januar des Jahres 2018 auf derzeit noch 93,70 Euro (25.10.2019, maßgeblich für alle Kurse). Ein Abverkauf von über 60 %, wohlgemerkt.

Für diese Entwicklung gab es durchaus so manchen Grund. Insbesondere der Handelskonflikt schürte hier vermehrt einige Unsicherheiten und Wachstumssorgen bei vielen chinesischen Aktien. Ob zu Unrecht oder nicht, Baidu wurde hier alleine mit in Sippenhaft genommen. Zudem macht das operative Geschäft von Baidu aktuell eine mittelschwere Schwäche durch. Alleine im zweiten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres stiegen so beispielsweise die Umsätze lediglich noch um 1,4 %, der Gewinn war sogar um über 60 % rückläufig. Eine Schwäche, wohlgemerkt, die man jedoch nicht überbewerten sollte.

Baidu ist schließlich weiterhin führend in einem spannenden Markt unterwegs. Das Unternehmen gilt alleine mit seiner gleichnamigen Suchplattform noch immer als Marktführer in China. Da das Internetwachstum zudem auch im Reich der Mitte weiter Einzug hält, kann hier das Geschäft operativ in den kommenden Jahren wohl noch weiter ausgebaut werden.

Auch andere strategische Imperative, wie Projekte im Bereich der KI, verfolgt das Unternehmen. Möglicherweise ist der aktuelle Abverkauf daher, gerade in Anbetracht des noch immer funktionierenden Geschäftsmodells, übertrieben. Und die Aktie jetzt ein spannender, günstiger Akteur in einem wachsenden Markt.

Service Properties Trust: Reich mit hohen Dividenden

Eine zweite Aktie, die gegenwärtig eher wenig Aufmerksamkeit erfährt, ist die von Service Properties Trust. Ein Umstand, der möglicherweise auch am gerade frisch erfolgten Namenswechsel liegen mag. Denn bis vor Kurzem wurde dieser spannende REIT noch unter dem Namen Hospitality Properties Trust gehandelt. Vielleicht sagt dir dieser Name ja ein wenig mehr.

Service Properties Trust ist jedoch insbesondere gemessen an der Bewertung vergleichsweise günstig. Ja, vielleicht sogar zu günstig. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 kam dieser REIT auf Funds from Operations in Höhe von 3,69 US-Dollar je Aktie. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 25,39 US-Dollar entspricht das aktuell lediglich einem Kurs-FFO-Verhältnis von 6,9, was durchaus preiswert ist. Ja, selbst für einen REIT.

Natürlich existieren auch hier Gründe, die eine gewisse Prise Skepsis rechtfertigen. Als teilweise auf Hotels basierender REIT fußt hier das Geschäftsmodell schließlich auf einem eher zyklischen Ansatz. Zudem belastete in den vergangenen Monaten und Quartalen ein kostenintensiver Umbau, der zu einem höheren Leerstand führte.

All das konnte operativ jedoch lediglich an der Oberfläche kratzen und hat in keiner Weise den operativen Erfolg maßgeblich oder nachhaltig beeinflusst. Auch die Dividendenentwicklung blieb hiervon unberührt, denn angesichts einer aktuellen vierteljährlichen Ausschüttung in Höhe von 0,54 US-Dollar beläuft sich hier das aktuelle Ausschüttungsverhältnis auf vergleichsweise eher moderate 58,5 %.

Bei einem aktuellen Kursniveau winkt hier daher momentan eine üppige und durchaus nachhaltige Dividendenrendite von 8,50 %. Service Properties könnte daher langfristig eine spannende Möglichkeit sein, um mithilfe von gigantischen Dividenden reich zu werden. Oder, um dem eigenen Dividendenportfolio einen starken Kick zu verleihen.

Unbeliebte Aktien in vielen Bereichen

Wie wir im Endeffekt sehen können, existieren in vielen Bereichen eher unbeliebte Aktien. Baidu gehört so beispielsweise eher zu den Wachstumsaktien, Service Properties als REIT ganz klassisch zu den Dividendenaktien.

Für Investoren bedeutet das allerdings vor allem eins: Wer die Augen aufmacht, wird spannende Chancen identifizieren können, die zu einem selbst und dem eigenen Portfolio passen können. Und, wer weiß, vielleicht gehören Baidu und/oder Service Properties ja sogar zu diesem Kreis dazu.

Vincent besitzt Aktien von Baidu und Service Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Baidu.

Motley Fool Deutschland 2019