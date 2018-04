Baidu übertrifft die Analystenerwartungen!

Die Baidu-Aktie startet den US-Handel am Freitagnachmittag MEZ mit einem stolzen Up-Gap von 6,4 %. Auf Wochenkerzenbasis summiert sich das Plus damit zunächst auf über 9 %. Schauen wir auf den langfristigen Chart, dann ist erkennbar, dass der Kurs sich in einer Art Konsolidierung befindet, aber immer noch im übergeordneten Aufwärtstrend. Die Konsolidierung könnte bei Kursen oberhalb von 267 US-Dollar je ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.