Baidu kann 2019 trotzdem noch stark abschließen

Neulich haben zwei Analysten Updates zu ihren Erwartungen zu Baidu (WKN: A0F5DE) veröffentlicht. Die schlechte Nachricht ist, dass die beiden ihre Kursziele für die Aktie nach unten geschraubt haben. Hans Chung senkte sein Kursziel für Chinas führende Suchmaschine von 160 auf 148 US-Dollar. Tian Hou von TH Data Capital ging noch einen Schritt weiter und senkte das Kursziel von 220 auf 135 US-Dollar.

Die gute Nachricht ist aber, dass die Startbeträge wichtig sind. Da die Aktien von Baidu neulich auf unter 100 US-Dollar abstürzten und sogar das Sechsjahrestief erreichten, bedeuten die neuen Kursziele immer noch ein Plus von 53 bzw. 40 % gegenüber den Tiefstständen. Beide Analysten halten grundsätzlich an ihren wohlwollenden Ausblicken für die Aktie fest und sind relativ optimistisch, was die Ergebnisse von Baidu für das zweite Quartal betrifft, die noch in diesem Monat veröffentlicht werden.

Es kann ja nur besser werden

Baidu ist im Moment nicht gerade in Bestform. Der Umsatz verlangsamte sich auf einen Anstieg von 15 % in seinem letzten Quartal – ein Anstieg um 21 %, wenn man die im vergangenen Jahr veräußerten Geschäfte abzieht – und dieses Tempo wird sich voraussichtlich im zweiten Quartal, das im Juni endete, stark verlangsamen. Baidus Prognose sieht vor, dass die Umsatzerlöse im Quartal um 1 bis 6 % steigen werden, wenn man die bereits angekündigten Veräußerungen ausschließt.

Hou von TH Data Capital ist realistisch. Er glaubt, dass die Einnahmen innerhalb des Konsenses eintreffen werden, aber er sieht bei Baidu im Gegensatz zu seinen Kollegen etwas bessere Margen. Hou schließt sich Chung bei KeyBanc in der Besorgnis an, dass Chinas verlangsamte Wirtschaft und die Spannungen im Handelskrieg sich in naher Zukunft auf die Onlinewerbebudgets auswirken werden. Obwohl es schwierig ist, jetzt schon Genaueres zu wissen, ist es doch bezeichnend, dass beide Analysten ihre optimistischen Prognosen zu Baidu bekräftigt haben. Sie senken ihre Kursziele auf ein realistisches Niveau unter Berücksichtigung der neuen Gegebenheiten, aber sie lehnen Baidu eben nicht als lohnenswerte Investition ab.

Der überall herrschende Pessimismus ist wohl etwas dick aufgetragen. Das Short-Interest ist nach wie vor auf dem höchsten Stand seit Jahren: Mehr als 10 Millionen Aktien wurden in diesem Sommer verkauft. Das Umsatzwachstum ist gescheitert und bei sinkenden Margen sieht alles in allem nicht so toll aus. Viele chinesische Aktien sind schon wieder auf dem Weg der Besserung. Baidu derzeit jedoch noch nicht. Aus Sicht des Marktes ist das Unternehmen nicht mehr der Marktführer, aber das könnte sich als falsch erweisen.

Baidu dominiert nach wie vor seine einst äußerst lukrative Nische und die wird auch noch da sein, wenn die Anzeigenkunden ihre Portemonnaies wieder aufmachen. Baidu tätigt außerdem Investments, um bei Themen wie künstlicher Intelligenz und Video-Streaming ganz vorne dran zu sein, und diese Wetten sollten sich in ein paar Jahren auszahlen.

Derweil ist Baidus einst hoher Ertragsmultiplikator auf knapp über den Faktor 10 gesunken, zumindest mit Blick bis 2021. Es ist schwierig – und riskant –, den Tiefststand für Baidu timen zu wollen, aber es gibt viele Faktoren, die sich demnächst auszahlen sollten. Die Aktie mag abgerutscht sein, aber man kann Baidu aufgrund seiner erfolgreichen Vergangenheit und seines langfristigen Potenzials nicht einfach so abschreiben.

Unsere Topaktie für das Jahr 2019 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Topinvestition für das Jahr 2019. The Motley Fool-Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Baidu. Rick Munarriz besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 9.8.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019