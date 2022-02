Baidu: Pekings liebste Tech-Aktie!

Spätestens seit der letzten Shanghai Auto Show im vergangenen April wissen alle in der Branche was die Stunde geschlagen hat: Sektorfremde Tech-Giganten wollen in ein paar Jahren den gestandenen Pkw-Bauern den Markt streitig machen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI), dem Internet der Dinge (IoT), 5G- und Cloud-Technologie sowie gewaltigen Mengen an Kapital treiben Apple, Alphabet und Co. die Konzepte des vernetzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung