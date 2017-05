Baidu: Kurz vor Mega-Kaufsignal?

Lieber Leser,

aktuell läuft die Aktie des chinesischen Suchmaschinenanbieters Baidu seitwärts. Dies täuscht jedoch. Denn im Chart hat sich eine große Dreiecksformation herausgebildet. Kann die Aktie aus dieser Formation nach oben ausbrechen, wäre dies daher gleichbedeutend mit einem Mega-Kaufsignal!

Das Google Chinas

Wer oder was ist eigentlich Baidu? Nun, schon seit jeher wird Baidu gerne als Google Chinas bezeichnet – und dies trifft es auch ganz gut. Denn was Google in der westlichen Welt ist, ist Baidu eben in der Volksrepublik China, nämlich die mit Abstand bedeutendste Suchmaschine. Außerdem hatte sich Google einst an Baidu beteiligt, was zu einer engen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen führte. Dies ging so weit, dass die Chinesen teilweise die Dienste von Google kopierten.

Baidu verfügt dabei über einen Marktanteil von rund 70%. Begünstigt wurde diese Marktführerschaft dabei von dem Rückzug Googles aus China, weil sich der US-Konzern nicht mit den dortigen Behörden auf eine entsprechende Zensur der Suchergebnisse einigen konnte. Baidu, als chinesisches Unternehmen, hatte und hat damit weniger ein Problem. Heutzutage ist Baidu viel mehr als nur Suchmaschine, obwohl letzteres weiterhin das Kerngeschäft ausgemacht. Unter anderem arbeitet man unter Baidu Baike an dem Aufbau einer Art chinesischen Wikipedia.

Aktuelle Bewertung würde Kurssprung hergeben

Aktuell wird Baidu an der Börse mit gut 65 Mrd. US-Dollar bewertet. Demgegenüber stand zuletzt ein Jahresumsatz von über 10 Mrd. US-Dollar bei einem Gewinn je Aktie von über 4,50 US-Dollar. Den Schulden von umgerechnet gut 6 Mrd. US-Dollar stehen Guthaben von über 14 Mrd. US-Dollar gegenüber, so dass genügend Geld zur weiteren Expansion zur Verfügung steht. Dies gilt umso mehr, da das eigentliche Kerngeschäft – wie beim großen US-Vorbild – hochprofitabel ist.

Auf Basis der prognostizierten Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr weist die Aktie ein KUV von rund 6 sowie ein KGV von knapp 50 auf. Dies ist natürlich kein Schnäppchen mehr, allerdings steht demgegenüber die führende Marktposition in China sowie eine für ein chinesisches Online-Unternehmen extrem gesunde Bilanz. Zwar war das Wachstum zuletzt etwas schwächer ausgeprägt als in den Vorjahren, sodass sich die Aktie auch schon länger in einer Konsolidierung befindet. Diese Wachstumsschwäche sollte jedoch bald überwunden sein. Alles in allem würde daher die fundamentale Bewertung einen Kurssprung, wie er sich charttechnisch immer mehr anzudeuten scheint, durchaus hergeben.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Sascha Huber.