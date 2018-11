Baidu: Gleich zwei gute Nachrichten!

Bei Baidu lief es in der jüngeren Vergangenheit an der Börse nicht wirklich gut. Vom Allzeithoch bei 240,79 Euro im Mai ist die Aktie des chinesischen Suchmaschinen-Gigants Baidu mittlerweile weit entfernt. Nun aber gab es gute Nachrichten, wie der Branchendienst IT Times vermeldet. Demnach wuchs der Umsatz im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf umgerechnet 4,11 Milliarden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.