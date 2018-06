Baidu: Blockchain als Gesellschaftsexperiment

Nur wenige Tage nach der Vorstellung ihres energiesparenden Blockchain-Protokolls ?SuperChain? kündigt der chinesische Suchmaschinengigant Baidu wieder etwas Neues an: ein natives Blockchain-Spiel als soziales Experiment. ?Dub Du Yuzhou? ? was in wörtlicher Übersetzung ?Das Universum? bedeutet ? zeige eine von Blockchain angetriebene Weltraumreise, heißt es auf der Seite coindesk.com.

Geheime Funktionen werden freigeschaltet

Die Nutzer werden laut des Berichts durch die Teilnahme an ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.