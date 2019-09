Die Baidu-Aktie ist gerade sicherlich nicht überbewertet

Die Aktien von Baidu (WKN: A0F5DE) konnten Mitte August an zwei Tagen allein 12 % zulegen. Die Aktien von Chinas führendem Suchmaschinenanbieter konnten direkt vor dem Bericht zum zweiten Quartal um 8 %, gleich danach noch einmal um 4 % steigen. Die Zahlen waren nicht spektakulär, aber dennoch angemessen.

Baidu hat also vorgelegt, jetzt schauen die Analysten hin. Mindestens drei Analysten der Wall Street haben ihre Kursziele seit dem Bericht angepasst. Es mag in den Berichten wenig Überraschendes geben, aber es gibt einen ermutigenden Trend, wenn man das Gesamtbild betrachtet.

Das Fazit

Fawne Jiang von Benchmark senkte ihr Kursziel von 180 auf 165 US-Dollar, ein Schritt, der nicht so heftig ist, wie er auf den ersten Blick erscheinen mag. Sie zeigte sich ermutigt durch die soliden Ergebnisse des zweiten Quartals und die Fortschritte von Baidu im Mobilfunkbereich, einem Markt, der sich noch in der Anfangsphase der Monetarisierung befindet. Die geänderte Guidance für das laufende Quartal ist angesichts der Probleme der Branche und Chinas langsamer wachsender Wirtschaft keine Überraschung, aber sie sieht ein Versprechen in Baidus Kostenkontrolle bei weiter verbesserten operativen Margen. Sie hält an ihrer Kaufempfehlung fest.

Ein weiterer Bulle, Binnie Wong von HSBC, hebt das Kursziel für die Aktien von 137 auf 141 US-Dollar an und sagt, Baidu stoße im Moment auf einige große Herausforderungen. Doch Wong sieht für das nächste Jahr einen Wendepunkt. Sie ist der Ansicht, dass einige Investitionen von Baidu außerhalb der Search-Einheit in naher Zukunft positive Beiträge leisten könnten.

Der einzige Nichtbulle unter den dreien ist Jialong Shi, der sein Kursziel von 134 auf 118 US-Dollar senkt. Er hält auch an seinem neutralen Aktienrating fest. Er ist nicht begeistert von Baidus kurzfristigen Aussichten. Die Prognose sieht ein weiter verlangsamtes Umsatzwachstum bis ins dritte Quartal vor.

Es ist natürlich kein schönes Bild, wenn zwei von drei Analysten ihre Kursziele senken. Aber die Aktie ist seit dem Vorquartal stark gefallen. Es ist ermutigend festzustellen, dass selbst das neue Ziel von Shi immer noch über dem derzeitigen Stand liegt. Die neuen Ziele liegen zwischen 9 und 52 % über dem Schlusskurs von neulich.

Dieses letzte Quartal war nicht schön. Das Umsatzwachstum hat sich auf 6 % verlangsamt, bereinigt um die jüngsten Veräußerungen, und man strebt für das nächste Quartal etwas gemäßigtere Ergebnisse an. Es gibt viel Raum für Verbesserungen, insbesondere im Bereich Search, wo es in letzter Zeit nicht rundlief. Da der Preis der Aktie diese Herausforderungen aber auch zeigt, sind sogar mäßig gute Nachrichten willkommen. Für Anleger, die sich erstmals mit der Aktie beschäftigen, ist das gar nicht so verkehrt.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Baidu. Rick Munarriz besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 21.8.2019 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2019