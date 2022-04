Baidu-Aktie: Das hätte man ihnen nicht zugetraut!

Das hätte man Baidu vor ein paar Jahren nicht zugetraut: Der chinesische Internet-Riese hat einen wichtigen Meilenstein in Richtung einer fahrerlosen Mobilität erreicht. Als erstes Unternehmen überhaupt erhält der Suchmaschinen-Krösus eine Erlaubnis, fahrerlose Ride-Hailing-Dienste auf den öffentlichen Straßen von Peking anzubieten. Mit dieser Genehmigung werden zehn autonome Fahrzeuge in einem ausgewiesenen Gebiet von 60 Quadratkilometern in Chinas Hauptstadt Fahrgäste transportieren… Hier weiterlesen