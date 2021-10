Baidu-Aktie: Treffen zwischen Diplomaten hilft dem Kurs!

Die Aktien mehrerer chinesischer Unternehmen, darunter Baidu Inc. (NASDAQ:BIDU), notieren nach den Feiertagen der Goldenen Woche in China höher.

Berichten zufolge haben die Daten für den Dienstleistungssektor in China wieder ein positives Niveau erreicht.

Baidu und mehrere andere chinesische Aktien wurden gestern ebenfalls höher gehandelt, nachdem Peking das Treffen seines Diplomaten Yang Jiechi mit dem nationalen Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Sullivan, als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung