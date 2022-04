Baidu-Aktie: Neue Genehmigung!

BEIJING (dpa-AFX) - Baidu hat die Genehmigung erhalten, fahrerlose Ride-Hailing-Dienste auf öffentlichen Straßen in Peking anzubieten. Überblick Ab Donnerstag können Fahrgäste tagsüber zwischen 10:00 und 16:00 Uhr über die Apollo Go App eine fahrerlose Fahrt anfordern, teilte der chinesische Tech-Riese in einer Erklärung mit. Nach Angaben von Baidu werden zehn autonome Fahrzeuge ohne Fahrer hinter dem Lenkrad den Fahrgästen in… Hier weiterlesen