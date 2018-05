Baidu Aktie: Keine Angst vor Google!

Dem chinesischen Markt wird Alphabet sich mit seiner Suchmaschine Google weiterhin fernhalten. Davon gehen zumindest die Analysten von Oppenheimer in einer aktuellen Studie aus. Der Einstieg in China würde für Google bedeuten, dort Inhalte managen zu müssen, was mit den Ansichten der Gründer des Konzerns nur schwer vereinbar sein dürfte. Für Baidu sind das grundsätzlich gute Nachrichten, denn der chinesische Dienst ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.