Baidu-Aktie: Ist das eine Trendumkehr?

Mit einem Plus von über 15 Prozent konnte die Baidu-Aktie heute Vormittag einen großen Sprung nach oben machen. Aktionäre werden diesen Kurssprung mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen, hat sich der Aktienkurs des chinesischen Suchmaschinen-Giganten in den letzten zwölf Monaten doch nahezu halbiert. Was steckt hinter dieser plötzlichen Trendumkehr?

Die chinesische Zentralregierung greift ein!

Wie so oft in China ist es die Zentralregierung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung