Baidu-Aktie: Geht aggressiv an die Einführung von Robotaxi!

Überblick(NASDAQ:BIDU) will seinen fahrerlosen Taxidienst bis 2030 in 100 Städten einführen, berichtet CNBC. Nutzer können über eine App ein autonomes Auto anfordern. Derzeit betreibt Baidu seinen Apollo Go Robotaxi-Service in fünf chinesischen Städten. Baidu möchte Apollo Go bis 2025 auf 65 Städte und bis 2030 auf 100 Städte ausweiten. Analysten gehen davon aus, dass Baidus Investitionen in autonomes Fahren für den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!