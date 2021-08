Baidu-Aktie: Breiter Unterstützungsbereich gibt Halt!

Mit 290 EUR wurde das diesjährige Hoch gefunden. Von dort an ging es für die Baidu-Aktie in einer scharfen Abwärtsbewegung bis auf in der Spitze 115 EUR Richtung Süden. Damit hat das Wertpapier etwa 60 % an Wert einbüßen müssen. Derzeit liegt der Anteilschein auf einem breiteren Unterstützungsbereich auf.

125er-Zone muss weiter halten

Hier ist zum einen das markante Kurshoch von Anfang 2020



