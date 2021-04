Baidu Aktie: Baidu-Geely Joint Venture strebt $7,7B Investition in Smart Car an!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der chinesische Internetriese Baidu Inc. (NASDAQ:BIDU) und das Joint Venture Jidu Auto der Zhejiang Geely Holding Group (OTC:GELYF) wollen in den nächsten fünf Jahren 7,7 Milliarden Dollar (50 Milliarden Yuan) in die Entwicklung von Smart-Car-Technologie investieren, berichtet Bloomberg.

Baidu und Geely besitzen 55% bzw. 45% der Anteile an dem Unternehmen. Jidu beabsichtigt, in den nächsten zwei bis drei Jahren zwischen 2.500 und ...



