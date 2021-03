Baidu Aktie: Aktien notieren aufgrund der Zusammenarbeit mit China Huaneng höher!

Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU) und die China Huaneng Group Co., Ltd. haben eine Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, um die intelligente Transformation der Energiebranche anzustoßen. Baidu wird seine Fähigkeiten im Bereich der KI-gestützten neuen Infrastruktur nutzen, um Huaneng bei der engen Verzahnung der digitalen Wirtschaft mit der Energie- und Stromindustrie zu unterstützen, um die Effizienz und das Nutzererlebnis im Rahmen der Vereinbarung zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



