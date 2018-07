Baida: Jetzt wird’s richtig interessant

An der Börse Shanghai schloss die Baida-Aktie am 27.07.2018 mit dem Kurs von 6,27 CNY. Die Baida-Aktie wird dem Segment "Kaufhäuser" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Baida entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Baida mit einem Wert von 35,62 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Retail - Discretionary" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 63,25 , womit sich ein Abstand von 44 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Sentiment und Buzz: Baida lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Baida in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Baida verläuft aktuell bei 7,69 CNY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 6,27 CNY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -18,47 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 6,45 CNY angenommen. Dies wiederum entspricht für die Baida-Aktie der aktuellen Differenz von -2,79 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".