Baic Motor Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Baic Motor am 14.01.2022, 14:35 Uhr, mit dem Kurs von 3.29 HKD. Die Aktie der Baic Motor wird dem Segment "Automobilhersteller" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Baic Motor haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Baic Motor-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,93 HKD mit dem aktuellen Kurs (3,29 HKD), ergibt sich eine Abweichung von +12,29 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 3,28 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+0,3 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Baic Motor ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Dividende: Derzeit schüttet Baic Motor nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automobile. Der Unterschied beträgt 0,42 Prozentpunkte (3,07 % gegenüber 2,66 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

Baic Motor kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Baic Motor jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Baic Motor Aktie.

Baic Motor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...