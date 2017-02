Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Bleibt auf Kurs, weiterhin der weltweit größte Eigentümer undBetreiber von VLCCs zu bleibenBahri, ein weltweit führendes Unternehmen für Logistik undTransport, gab heute bekannt, dass "AMJAD", ein 300.000 DWT VeryLarge Crude Carrier (VLCC), gebaut von Hyundai Heavy Industries (HHI)in Südkorea, die neueste Ergänzung zur wachsenden Flotte von 84Schiffen verschiedener Bauarten ist.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/465533/Bahri_Amjad_Group.jpg )Bahri nahm den VLCC, ihren 37. Öltanker, der den neuestentechnischen Spezifikationen in Hinblick auf Umwelt und niedrigemKraftstofverbrauch entspricht, bei einer Zeremonie entgegen, die inder Mokpo-Werft von HHI in der südlichen Jeolla-Provinz (Südkorea)durchgeführt wurde. Bahri CEO, Ibrahim Al-Omar, der Präsident und CEOvon Hyundai Heavy Industries, M. K. Yoon und Präsident und COO, SamH. Ka, der Botschafter von Saudi-Arabien in Südkorea, H.E. RiyadAlmubaraky, Bahri Oil Präsident, Naser Al-Abdulkareem, und andereleitende Vertreter beider Organisationen nahmen an den besonderen,zweitägigen Feierlichkeiten teil.Ibrahim Al-Omar, Bahri CEO, erklärte: "Das Hinzufügen von AMJAD zuunserer Flotte ist eine Meilensteinerrungenschaft, da es nicht nurunsere Position als weltweit führendes Unternehmen im Öltransportzementiert, sondern auch den Beginn unseres Wegs zu einem derweltweit größten Eigentümer und Betreiber von VLCCs markiert. DieseVergrößerung der Flotte wird uns zusätzliche betrieblicheFlexibilität bieten, die Geschäftserweiterung vereinfachen und unsdabei unterstützen, die stetige Nachfrage nach Rohöl zukapitalisieren.""Mit einer größeren und neueren Flotte aus VLCCs können wir damitfortfahren, unseren Kunden erstklassige Transportlösungen undmehrwertschaffenden Kundendienst anzubieten", erklärte Al-Omar.Bahri und HHI eint seit Jahrzehnten eine enge Beziehung: 25Schiffe wurden bisher bestellt und ausgeliefert und neun weitereVLCCs sind derzeit in Auftrag. Diese Beziehung wurde durch das JointDevelopment Agreement (JDA) weiter akzentuiert, das von Saudi Aramcound Lamprell Energy Ltd. über den Bau einer maritimen Werft im Wertvon 5 Milliarden Dollar im King Salman Global Maritime IndustriesComplex in Saudi Arabien abgeschlossen wurde, in der Engineering-,Produktions-, und Reparaturdienstleistungen für Offshore-Anlagen,kommerzielle Schiffe und Offshore-Schiffe angeboten werden. DerenInbetriebnahme wird für das Ende des Jahres 2022 erwartet.M. K. Yoon, President und CEO von Hyundai Heavy Industries,erklärte: "Als das weltweit größte Schifssbauunternehmen sind wirstolz auf unsere langfristige Kooperation mit Bahri, einem führendemUnternehmen in der maritimen Branche. Als Flagschiffunternehmen inunseren eigenen Heimatstandorten spielen HHI und Bahri auch einewichtige Rolle bei der weiteren Stärkung der Bindung zwischen unserenbeiden Nationen. Da nahezu ein Drittel der aktuellen Flotte Bahrisvon HHI gebaut wurde und neun weitere VLCCs gebaut werden sowieangesichts der maritimen Multi-Milliarden-Dollar-Werft, die für SaudiArabien in den kommenden Jahren geplant ist, ist unsere Beziehung mitBahri langfristig angelegt."Während der Auslieferungszeremonie von "AMJAD" hob H.E. RiyadAlmubarky, Botschaft von Saudi Arabien der Republik Korea die enge,historische und besondere diplomatische Beziehung hervor, die beideNationen zusammenbringt, und fügte hinzu, dass für das Jahr 2017weitere Kooperationen und ein Anstieg beim Handel und denInvestitionen zwischen beiden Ländern erwartet wird.Bahri Oil, eine der sechs Geschäftseinheiten von Bahri, wird fürden kommerziellen Betrieb von "AMJAD" verantwortlich sein. Bahri Oilhat verschiedene langfristige Verträge mit erstklassigen Befrachternüber Volumen, die die eigene Flottenkapazität übersteigen.Informationen zu Bahri:Bahri wurde im Jahr 1978 gegründet und ist eine der weltweitführenden Logistik- und Transportunternehmen, dass eine führendeRolle bei der Transformation und dem Wachstum der weltweitenSchifffahrtindustrie spielt, indem es mehrwertschaffende Onshore- undOffshore-Dienstleistungen verbessert und bereitstellt. Als einweltweit führendes Unternehmen in der Logistik- und Transportbrancheverfügt Bahri über sechs Geschäftseinheiten, zu der Öl, Chemikalien,Logistik, Massengut, Schiffsmanagement und Daten gehören.Bahri ist der zweitgrößte Eigentümer von Very Large Crude Carriers(VLCCs) weltweit, und der größte Eigentümer von Chemikalientankern imNahen Osten. Derzeit besitzt das Unternehmen 84 Schiffe, unteranderem 37 VLCCs, 36 Chemikalien-/Produkttanker, 6 Mehrzweckschiffeund 5 Massengutschiffe mit zusätzlich 9 bestellten VLCCs.Bahri hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine integrale und führendeRolle bei der Umsetzung der Vision 2030 Saudi Arabiens zu spielen,indem die Dienstleistungen und Präsenz verbessert und weltweitausgebaut werden, wodurch die Eröffnung neuer Handelsrouten möglichgemacht wird und Saudi Arabien als ein einzigartiges regionalesLogistik-Gateway für drei Kontinente positioniert wird.Bahri verfügt über rund 2.400 engagierte Mitarbeiter in seinemglobalen Netzwerk an Büros in Saudi Arabien, VAE, USA und Indien.