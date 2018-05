Bahrain Economic Development Board: Gateway Gulf wird Anlagemöglichkeiten im Wert von 26 Mrd. USD aufzeigen

Manama, Bahrain (ots/PRNewswire) -Das neue globale Forum Gateway Gulf wird eine auserlesene Gruppeaus 500 internationalen Anlegern und CEOs zusammenbringen, um neueChancen in den GCC-Ländern zu erschließenDie wirtschaftliche Transformation der Region und ihreAnlagemöglichkeiten bilden die Höhepunkte der ersten Gateway Gulf inBahrain, die in dieser Woche unter der Schirmherrschaft seinerKöniglichen Hoheit Prinz Salman bin Hamad Al Khalifa, Kronprinz,stellvertretender Oberbefehlshaber und Vorsitzender des BahrainEconomic Development Board (EDB), stattfindet.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/687723/Bahrain_Economic_Development_Board_Logo.jpg )Die Veranstaltung läuft vom 8. bis 10. Mai im Four Seasons Hotelin Bahrain Bay und versammelt mehr als 500 internationale Anleger undWirtschaftsführer, die dort darüber sprechen, wie sich die Chancenumsetzen lassen, die der wirtschaftliche Wandel in den GCC-Länderneröffnet. Sie bietet einen direkten Zugang zum GCC-Markt, indem siegroße Projekte im Wert von 18 Mrd. USD in der Region vorstellt, diefür sofortige Investitionen in Frage kommen, sowie Projekte in derPlanungsphase, die den Gesamtwert der Projektpipelines auf 26 Mrd.USD steigern. Zusätzlich bietet die Veranstaltung die Möglichkeit,groß angelegte Infrastrukturprojekte in Bahrain mitzufinanzieren.Bahrein beschleunigt überdies wichtige Anlageprojekte imöffentlichen und privaten Sektor im Wert von mehr als 32 Mrd. USD inden Bereichen Herstellung, Logistik, Infrastruktur, Gesundheitswesen,Bildungswesen und Tourismus, mit denen das Königreiche sein Zieleines langfristigen wirtschaftlichen Wachstums unterstützen möchte.Seine Exzellenz Khalid Al Rumaihi, Chief Executive des BahrainEconomic Development Board, erklärte im Vorfeld der Veranstaltung:"Ein wesentlicher Teil unserer Aufgabe beim EDB besteht darin, mitinternationalen Anlegern zu sprechen, und wir konnten feststellen,dass diese sehr daran interessiert sind, in den Golf-Markteinzusteigen und dort zu expandieren. Allerdings möchten sie auchmehr darüber erfahren, wie sie diese Möglichkeiten erschließen können- und aus diesem Grund haben wir die Gateway Gulf entwickelt."Die Veranstaltung beinhaltet hochkarätige Plenarsitzungen unterder Leitung wichtiger Wirtschaftsführer aus strategischenWachstumsbereichen (darunter Herstellung, Tourismus, Immobilien,Strom und Wasser) und wird sich mit einige der grundlegendenwirtschaftlichen Themen befassen, mit denen sich die Region im Rahmenihrer Öffnung für neue Anlagemöglichkeiten im privaten Sektorauseinandersetzen muss."Bahrain war 2017 die Volkswirtschaft mit dem schnellsten Wachstumunter den GCC-Ländern, und der IWF rechnet damit, dass sich dieserTrend auch 2018 fortsetzen wird. Dieses starke Wachstumsmoment bietetin Kombination mit der strategisch günstigen Lage des Königreichs,dem förderlichen und kosteneffizienten Wirtschaftsumfeld und denerfahrenen Arbeitskräften internationalen Unternehmen eineleistungsstarke Startrampe, um sich das Wachstum in der Regionzunutze zu machen", so Seine Exzellenz Khalid Al Rumaihi weiter.Zu den Höhepunkten der Veranstaltungen zählen einePodiumsdiskussion mit dem Titel "Aligning Fiscal Policy with EconomicGrowth" [Ausrichtung der Steuerpolitik am Wirtschaftswachstum], inderen Verlauf politische Führungspersönlichkeiten über dieHerausforderung diskutieren, ein wirtschaftliches Wachstum zuerzielen und eine stabile Steuerpolitik einzurichten. Teilnehmerdabei sind Seine Exzellenz Scheich Ahmed bin Mohammed Al Khalifa,Minister of Finance von Bahrain, Seine Exzellenz Dr. Nayef Falah AlHajraf, Minister of Finance von Kuwait, Seine Exzellenz MohamedBoussaid, Minister of Economy and Finance von Marokko, SeineExzellenz Faisal bin Fadhil Alibrahim, Vice Minister of Economy andPlanning von Saudi-Arabien und Michèle Lamarche von Lazard Frères.Eine weitere Podiumsdiskussion trägt den Titel "Unlocking the FDIPuzzle" [etwa: Ausländische Direktinvestitionen entmystifiziert], mitRednern wie Stuart Jones von Bechtel, Anil Kumar von der RansatGroup, Fadi Ghandour von der Wamda Group und Aramex, Yusuf Ali vonder Lulu Group, Scheich Dr. Meshaal bin Jaber Al Ahmed Al Sabah vonKDIPA sowie Seine Exzellenz Khalid Al Rumaihi, die darüberdiskutieren, welche Maßnahmen die GCC-Ländern ergreifen sollen, umInvestoren die Möglichkeiten der Region zugänglich zu machen.Andere Sitzungen bei der Gateway Gulf befassen sich mit CloudComputing, FinTech, Blockchain, sowie Öl und Gas, mit einer Reihehochrangiger Redner wie z. B. Seine Exzellenz Dr. Majid bin AbdullahAl Qasabi, Minister of Commerce and Investment von Saudi-Arabien,Seine Exzellenz Khaled Nasser Abdullah Al-Roudan, Minister ofCommerce and Industry von Kuwait, Seine Exzellenz Zayed Al Zayani,Minister of Industry, Commerce and Tourism vonBahrain, Jassim Alseddiqi von der Abu Dhabi Financial Group,Mohammed Alshaya von der Alshaya Group, Eng. Ibrahim AlOmar von derSaudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) und KlausKleinfeld von NEOM.Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.gatewaygulf.comTwitter: @GatewayGulfBH#GatewayGulfWeitere Informationen zum Bahrain EDB finden Sie auf:http://www.bahrainedb.comTwitter: https://twitter.com/bahrainedbLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bahrainedb/Pressekontakt:may.taher@bahrainedb.comTel.: +973-175-899-72Original-Content von: Bahrain Economic Development Board (EDB), übermittelt durch news aktuell