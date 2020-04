Bahnmesse Innotrans wird auf April 2021 verschoben

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahntechnik-Messe Innotrans in Berlin wird wegen der Coronavirus-Krise auf nächstes Jahr verschoben.



Sie war zuvor für Ende September geplant. Neuer Termin ist nun der 27. bis 30. April 2021, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Dies sei eine schmerzliche, aber richtige Entscheidung, bemerkte der Verband der Bahnindustrie in Deutschland. Der neue Termin schaffe Perspektiven für "den konjunkturellen Re-Start".

Alle zwei Jahre präsentiert die Innotrans auf dem Berliner Messegelände Neuheiten bei Zügen, Fahrwegen und Leittechnik. 2018 kamen etwa 180 000 Fachbesucher. Der Berliner Senat hatte vergangene Woche Großveranstaltungen bis zum 24. Oktober untersagt, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus einzudämmen./bf/DP/jha