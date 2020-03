Bahnindustrie will Milliarden-Investitionen schnell umsetzen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Bahnindustrie will sich mit der Politik auf eine rasche Umsetzung der zugesagten Milliarden-Investitionen in das Schienennetz verständigen. "Bis Mai werden wir im Zukunftsbündnis Schiene zusammen mit der Politik einen Plan für den Rollout der anstehenden Investitionen verabschieden", sagte der Präsident des Verbands der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Michael Fohrer, dem Fachdienst "Tagesspiegel Background Mobilität & Transport". Dies sei "eine Rekordzeit angesichts des Volumens von mehr als 80 Milliarden Euro bis 2030".

Die Investitionspläne für den Schienenverkehr wirken als langfristiges Konjunkturprogramm für die Industrie, so der Verbandspräsident. "Der Trend zur Mobilität auf der Schiene wird unsere Auftragsbücher in den kommenden zehn bis 15 Jahren füllen", sagte Fohrer. Die Industrie wachse beim Auftragseingang um drei bis vier Prozent. "Die Chancen für uns sind riesig." Fohrer warnte zugleich davor, Innovationschancen ungenutzt zu lassen, indem etwa bei Ausschreibungen nur auf den Preis geschaut werde. "Was wir brauchen, ist eine kreative, innovationsfreundliche Vergabe- und Zulassungskultur", sagte der VDB-Präsident.

