Bahnbrechendes Urteil zur Verjährung im VW Abgasskandal / Landgericht Trier: Verjährung von Schadensersatzansprüchen gegen VW möglicherweise erst Ende 2022 (FOTO)

Trier (ots) -Im VW-Abgasskandal setzen immer mehr geschädigte Autofahrererfolgreich Schadensersatzansprüche gegen den Volkswagen Konzerndurch. Gegner der betroffenen Autofahrer ist neben VW auch diedrohende Verjährung ihrer Ansprüche. Bislang musste davon ausgegangenwerden, dass die Schadensersatzansprüche von Autobesitzern, in derenFahrzeug ein Diesel-Motor des Typs EA189 mit einer unzulässigenAbschalteinrichtung verbaut wurde, zum 31. Dezember 2019 verjähren.Dem tritt jedoch nun das Landgericht Trier in seinem Urteil vom19.09.2019, Az. 5 O 417/18, entgegen und führt aus, dass diedreijährige Verjährungsfrist seiner Ansicht nach noch gar nicht zulaufen begonnen habe.Die Trierer Richter haben der Klage einer VW-Kundin stattgegebenund die Volkswagen AG zur Rückzahlung des Fahrzeugkaufpreises füreinen VW Golf Plus verurteilt. Die Klägerin hatte das manipulierteFahrzeug im Februar 2014 erworben. In diesem Fahrzeug war, wie invielen Millionen anderen auch, ein Dieselmotor des Typs EA189verbaut. Im Februar 2019 reichte die Klägerin unter Zuhilfenahme derauf den Abgasskandal spezialisierten Kanzlei Dr. Lehnen & SinnigRechtsanwälte eine Schadensersatzklage vor dem Landgericht Trier ein.Das Landgericht gab der Klägerin jetzt Recht. Die Volkswagen AGsei gegenüber ihrer Kundin zum Schadensersatz verpflichtet, urteiltendie Trierer Richter. VW habe der Klägerin vorsätzlich und unterVorspiegelung falscher Tatsachen einen Schaden zugefügt und damit denStraftatbestand des Betruges (§ 263 StGB) erfüllt. Eine Verjährungder Schadensersatzansprüche sei noch nicht eingetreten. Diedreijährige Verjährungsfrist habe vielmehr noch gar nicht erst zulaufen begonnen."Besonders erfreulich an diesem Urteil ist, dass das LandgerichtTrier sehr verbraucherfreundlich zu der Frage der Verjährung vonSchadensersatzansprüchen im VW Abgasskandal Stellung bezogen hat",erläutert Rechtsanwalt Dr. Christof Lehnen, der das Verfahren vor demLandgericht Trier geführt hat.Das Landgericht Trier kommt zu dem Ergebnis, dass dieproblematische und noch ungeklärte Rechtslage im VolkswagenAbgasskandal den Verjährungsbeginn hinausschieben könne. Nach Ansichtder Richter beginnt die dreijährige Verjährungsfrist erst dann, wenneine zutreffende Einschätzung der Rechtslage für die vom AbgasskandalBetroffenen möglich ist. Bei den Fällen der Abgasmanipulation imZusammenhang mit dem Motor des Typs EA189 fehle es bis jetzt an einerhöchstrichterlichen Entscheidung des Bundesgerichtshofs und damit aneinem den Verjährungsbeginn auslösenden Ereignis."Wir begrüßen die überaus verbraucherfreundlichen Ausführungen desLandgerichts im Hinblick auf den Verjährungsbeginn. Die dreijährigeVerjährungsfrist von Schadensersatzansprüchen würde demnach erst miteiner höchstrichterlichen Entscheidung des Bundesgerichtshofs zulaufen beginnen. Damit wäre eine Verjährung zum Ende des Jahres 2019vom Tisch. Und solange Volkswagen ein höchstrichterliches Urteilverhindert, würde die Verjährungsfrist auch nicht zu laufen beginnen"fährt Rechtsanwalt Dr. Lehnen fort.Autobesitzer mit einem Dieselmotor des Typs EA189 hätten nach demüberaus verbraucherfreundlichen Urteil aus Trier daher auch in dennächsten Jahren noch die Chance, ihre Ansprüche gerichtlichdurchzusetzen. Selbst wenn es noch in diesem Jahr zu einem Urteil desBundesgerichtshofs kommen sollte - womit nicht ernsthaft gerechnetwerden kann - würden Schadensersatzansprüche im Zusammenhang mit derManipulation von Fahrzeugen des Volkswagen Konzern mit einem Motordes Typs EA189 erst Ende 2022 verjähren.Vom Abgasskandal betroffene Autofahrer sollten bestehendeSchadensersatzansprüche gegen die Automobilhersteller und Autohändlergleichwohl kurzfristig von einer spezialisierten Rechtsanwaltskanzleiprüfen lassen und bestenfalls noch in 2019 Klage erheben, weil nochnicht absehbar ist, ob die Trierer Rechtsprechung sich bundesweitdurchsetzt."Ob Schadenersatzansprüche bestehen oder nicht, kann nichtpauschal beantwortet werden. Unsere Kanzlei bietet betroffenenAutofahrern ein kostenlose und unverbindliche Ersteinschätzung an"führt Rechtsanwalt Dr. Lehnen aus. "Das Bestehen vonSchadensersatzansprüchen gegen Volkswagen oder andereAutomobilhersteller sollte in jedem Einzelfall anwaltlich geprüftwerden, da jeder Sachverhalt zu einer unterschiedlichen rechtlichenBewertung führen kann."Pressekontakt:Dr. Christof LehnenDr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbBMax-Planck-Straße 22D - 54296 TrierTel.: (+49) 0651 - 200 66 77 0Fax: (+49) 0651 - 200 66 77 1E-Mail: post@lehnen-sinnig.deWeb: www.lehnen-sinnig.deOriginal-Content von: Dr. Lehnen & Sinnig | Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell