Bahnbrechender Hongkonger Rechenzentrumsbetreiber HKCOLO.NET heißt HKIX willkommen

Hongkong (ots/PRNewswire) - HKCOLO (http://www.hkcolo.com/).NETLimited freut sich, HKIX willkommen heißen zu dürfen, das heute denHKIX5-Standort in seinem fortschrittlichen Telehouse Hong Kong CloudComputing Complex ankündigt, das sich auf 2 Chun Yat Street, TKOIE,Hongkong, befindet.HKIX ist ein neutraler und professioneller Internet-Knoten inHongkong sowie einer der größten Internet-Knoten in der RegionAsien-Pazifik. Nun erweitert es seinen POP auf das Rechenzentrum, umdie Forderungen nach einer Colocationfläche von HKIX-Teilnehmern imGebiet TKO zu unterstützen. Durch diese Ausdehnung auf HKIX könnenKunden im Telehouse Hong Kong CCC ohne lokale Zugangsleitung beikurzer Vorlaufzeit im Rechenzentrum eine direkte Verbindung zum HKIXgenießen.Als erstes Rechenzentrum, das im Finanzraum China, Japan, Koreaund Singapur das Top TIA Tier 4/ Qualitätsstufe 4Rechenzentrumszertifikat erhalten hat, ist HKCOLO nun bereit, zu demKnotenpunkt zu werden, wo HKIX-Teilnehmer sich zum Peering oderTraffic-Austausch treffen können.Andrew Pang, Managing Director, kommentierte: "Wir sindhocherfreut, HKIX in unserer Einrichtung begrüßen zu dürfen. SowohlHKIX-Kunden als auch unsere Kunden können nun Crossconnects schnellund auf wirtschaftliche Weise genießen. Lokale Loops zu HKIX vonunserer Einrichtung werden nicht länger Grund für Bedenken geben undeine Verbindung kann innerhalb eines Tages anstatt eines Monatseingerichtet werden. In unserer Einrichtung überRechenzentrumsdienste zu verfügen, die von einem TIA Tier 4 /Qualitätsstufe 4 Betreiber bereitgestellt werden, bedeutet, dassKunden in dieser Einrichtung an einem großartigen Geschäftsort in denGenuss der zuverlässigsten Dienste kommen. Dies stellt ein weiteresBeispiel unseres Teams dar, wie zugunsten unserer Kunden neue Höhenund ein neues Maß an Service-Exzellenz erreicht wird. Durch unsereharte Arbeit ist Hongkong zu einem Ort geworden, an deminternationale Unternehmen gerne ihre Kronjuwelen hinterlegen. Wirwerden nicht damit aufhören, Hongkong weiterhin als einen großartigenOrt auf der Welt für das E-Business zu gestalten."Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen per E-Mail anPR@hkcolo.net oder rufen Sie Mathew Cheung unter +852-3975-0351 an.Original-Content von: HKCOLO Limited, übermittelt durch news aktuell