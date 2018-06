Bahnbrechende neue Technologie von West Invest: Kein Zuckerzusatz mehr in Fruchtsäften und Erfrischungsgetränken

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Montreal (ots/PRNewswire) -Da der Säuregehalt von Früchten wie der Cranberry ein Hindernisfür ihren Verzehr darstellt, suchte ein Team von erfahrenen undqualifizierten Ingenieuren, Technikern und Flavoristen von WestInvest nach einer Möglichkeit, eine Frucht zu entwickeln, die mangelsausgefeilter Technologie zu lange nicht genutzt worden ist. Heutesind das Unternehmen und sein Leiter Eric Reynaud stolz darauf, einezum Patent angemeldete Innovation vorzustellen, die die Entwicklunggesunder, natürlicher und hochwertiger Produkte ermöglicht:F.I.E.R.(TM) - Flash Ions Exchange Resins(Austrieb-Ionenaustauschharze).Ein Jahr an Forschung und Entwicklung im Jahr 2016 zahlte sichaus, als das Team von West Invest einen Weg fand, das für dieunerwünschte Säurewahrnehmung verantwortliche Molekül genau zutreffen. Dies führte zur Entwicklung des F.I.E.E.R.(TM)-Verfahrens,mit dem durch selektive, zuverlässige und schnelle Reduktion einerbestimmten Verbindung unter Beibehaltung aller interessantenEigenschaften und Komponenten der Frucht der pH-Wert von Cranberries(von weniger als 2,5 auf fast 3,5) eingestellt und korrigiert wird.Das F.I.E.E.R.(TM)-Verfahren kann auf viele verschiedenesogenannte saure Früchte angewendet werden und optimiert einenpH-Wert zwischen 2,5 und 4,5 bis zu einem Zehntelpunkt. SeineAnwendung erstreckt sich beispielsweise auf Granatäpfel mit einempH-Wert zwischen 2,5 und 3,5 und sogar auf Ananas mit einem pH-Wertzwischen 3,5 und 4 sowie auf viele andere Produkte und Anwendungenwie Säfte, Marmeladen, Saucen, Coulis und Toppings oder sogar Suppen,ohne Zusatz von Zucker und künstlichen Farbstoffen."Heutzutage führt das Bewusstsein der Verbraucher zu einererhöhten Nachfrage nach einer gesünderen Ernährung, die den Einsatzvon Zucker einschränkt, ohne das Geschmackserlebnis zu verändern",sagt Eric Reynaud. "Cranberries haben wichtige Gesundheitsvorteile,wie Antioxidantien und Polyphenole, aber wegen ihres Säuregehaltswerden sie nicht oder nur selten ohne eine Veränderung ihrerKonzentration (Zugabe von Zucker und/oder Wasser) konsumiert. Deshalbsind wir bei West Invest stolz darauf, nach sorgfältiger Forschungzur Verbesserung und Optimierung des Potenzials von Cranberries undanderen sauren Früchten eine industrielle Innovation entwickelt zuhaben, die die Früchte ins Rampenlicht rückt. Die Cranberry bietetletztendlich eine wunderschöne Symphonie - man muss lediglich diefalschen Töne eliminieren."F.I.E.R.(TM) ist eine großartige industrielle Technologielösungfür die Lebensmittelindustrie von morgen, da sie weniger als 2 Centpro Liter kostet. Konkret ist sie in der Lage, täglich 50.000 LiterCranberry-Saft oder jede andere Art von Produkt zu verarbeiten. DasGerät, bestehend aus vier Chromatographie-Reaktoren, kann dank einesAutomatisierungs- und Regelmoduls, das es dem Bediener ermöglicht,den pH-Wert der gewünschten Lösungen einzustellen und zustabilisieren, eine breite Auswahl von Produkten verarbeiten. DerProzess kann mit sehr geringen Implementierungskosten in jedebestehende Produktionslinie integriert werden.Die Kapazität des Tools bietet eine einfache Skalierbarkeit, umeine höhere Produktivität zu erreichen. West Invest arbeitet derzeitan einer Anlage, die 250.000 Liter pro Tag verarbeiten kann. Von50.000 Liter auf 250.000 Liter zu kommen, ist viel einfacher, als vomLabor in die vorindustrielle Stufe einzudringen.Renommierte internationale Organisationen und Labors wie dasNationale Zentrum für wissenschaftliche Forschung (Centre national dela recherche scientifique, CNRS) und das Zentrum für industrielleForschung in Québec (Centre de recherche industrielle du Québec,CRIQ) haben die Technologie validiert und bestätigt, dass dasphenolische Profil von entsäuertem Cranberrysaft erhalten bleibt. Sobleiben die Polyphenolverbindungen und Anthocyanpigmente - welche diepositiven Eigenschaften der Cranberry ausmachen - während desgesamten Prozesses vollständig erhalten.Während der Cranberry-Markt durch Trockenfrüchte unterstützt wird,die rund 70 % der Produktion ausmachen, optimiert und reduziert dieF.I.E.R.-Technologie den Einsatz von Zucker bei der Herstellung vonTrockenprodukten und Kandierungen, indem sie diese durchnährstoffreiche entsäuerte Säfte ersetzt."Diese Entdeckung wird alle Teile der Wirtschaft positivbeeinflussen", sagt Eric Reynaud. "Diese Entdeckung wird alle Teile der Wirtschaft positivbeeinflussen", sagt Eric Reynaud. "Es ist eine Win-Win-Situation, diesowohl Arbeitsplätze als auch gesundheitliche Vorteile für dieVerbraucher schafft."INFORMATIONEN ZU WEST INVESTWest Invest wurde 2015 von Eric Reynaud gegründet und hat sich zumZiel gesetzt, Lösungen für bestimmte Herausforderungen in derLebensmittelindustrie für landwirtschaftliche Erzeugnisse anzubieten.Das Unternehmen ist bestrebt, Projekte "vom Feld" bis zum Verbraucherdurchzuführen, indem es gesunde Produkte kreiert, Früchte präsentiertund Zutaten für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt.