Bahnbrechende Technologie: PrimaLoft Bio ist die weltweit erste synthetische Isolation, die zu 100% aus biologisch abbaubaren Recyclingfasern besteht (FOTO)

Latham, N.Y./München (ots) -PrimaLoft, Inc., führender Experte in der Entwicklung innovativerMaterialtechnologien, präsentiert mit PrimaLoft Bio die erstesynthetische Isolation komplett aus recycelten, biologischabbaubaren* Fasern. Dieser Durchbruch gelang den PrimaLoft-Forschernnach vier Jahren intensiver Entwicklungsarbeit - ohne dabei Abstrichebei den Leistungsmerkmalen der Isolation zu machen. In einembeschleunigten Test (nach ASTM D5511*) wurden die Bedingungen einerMülldeponie simuliert, unter denen sich die PrimaLoft®-Bio-Fasern in394 Tagen fast vollständig zersetzten, ein Quantensprung verglichenmit den vernachlässigbaren Abbauraten herkömmlichen Polyesters, untergleichen Bedingungen. Die neue Technologie beeinflußt weder dieProdukteigenschaften, Haptik sowie Verarbeitungsmöglichkeiten undwird voraussichtlich ab Herbst 2020 im Handel erhältlich sein.Eine spezielle Behandlung der neuen Fasern von PrimaLoft® Biomacht sie attraktiver für natürlich vorkommende Mikroben aufMülldeponien oder im Ozean. Diese Mikroben verdauen die Fasernschneller und sorgen dafür, dass die Isolation zersetzt wird und soihren Weg zurück in die Natur findet. Der biologische Abbauprozesslässt nur Wasser, Methan, CO2 und Biomasse (tote Organismen,organische Rückstände) zurück. PrimaLoft Bio bleibt im alltäglichenGebrauch über die gesamte Produktlebenszeit des Kleidungsstücksgewohnt dauerhaft strapazierfähig und zersetzt sich nur in Kontaktmit Mikroben, die auf Deponien und in Ozeanen vorkommen."Mit PrimaLoft Bio beweisen wir einmal mehr unsere Pionierstellungals Innovations- und Technologietreiber in der Branche und definierendamit den Begriff Nachhaltigkeit grundlegend neu", so Mike Joyce,Präsident und CEO von PrimaLoft. "Recycling an sich ist schon einguter Anfang, aber wir wollten eine noch bessere Antwort auf dietagtäglichen Umweltprobleme unserer Branche finden. Da wir seit 2007recycelte Produkte herstellen, ist PrimaLoft® Bio ist nun der nächsteSchritt unseres verantwortungsbewussten Handelns, entsprechendunseres Unternehmenswertes Nachhaltigkeit. Mit Blick auf die weltweitzunehmende Müllproblematik, darunter auch die Zunahme des Textilmüllsund Mikroplastiks im Meer, haben wir nach Möglichkeiten gesucht, wiewir im Rahmen unserer Kernkompetenzen - Materialforschung undPolymere - einen sinnvollen Beitrag leisten können. Diese weltweitneuartige Technologie ist eine der bedeutendsten technischenProdukteinführungen unserer Unternehmensgeschichte und bietet eineLösung auf der Materialebene, was eines unser Hauptanliegen war.Durch unseren Fokus auf höchste Qualität möchten wir dafür sorgen,dass unsere Kunden lange Freude an ihren Kleidungsstücken haben. Aberwir wissen natürlich, dass Produkte eine endliche Lebenszeit habenund irgendwann entsorgt werden. PrimaLoft® Bio ist Nachhaltigkeit neugedacht, denn es bietet eine Lösung für das Ende derProduktlebenszeit. Wir freuen uns riesig, dass wir die ersten sind,die dieses Problem im Bereich synthetischer Isolation lösen konnten."Der Aha-Moment bei PrimaLoft BioDie Idee zu diesem Projekt ist bereits 2014 imPrimaLoft-Produktmanagement entstanden. Nach zwei Jahren intensiverForschung dauerte es zwei weitere Jahre zur Entwicklung desVerfahrens sowie über ein Jahr mit Testreihen in Kooperation miteinem unabhängigen Labor. "PrimaLoft Bio hat das Potenzial, dieLieferketten in der Outdoor- und Mode-/Lifestyle-Branche grundlegendzu verändern", so der Materialforscher Dr. Charles Lancelot, derwährend der Testphase mit PrimaLoft eng zusammenarbeitete. "2014landete in den USA mehr als 80% des Textilmülls auf Deponien undmachte damit nahezu 8% des gesamten Abfalls aus. Diese innovativeTechnologie aus dem Hause PrimaLoft, die sich neueste Erkenntnisseaus der Entsorgungs- und Materialforschung zunutze macht, sollte alleBekleidungshersteller aufhorchen lassen, denen daran liegt, ihrenökologischen Fußabdruck zu verkleinern."Mit PrimaLoft Bio beweist der amerikanische Isolations-Expertewieder einmal Verantwortungsbewusstsein im Bestreben, nachhaltigeLösungen zu entwickeln und die eigenen Umweltauswirkungen zuminimieren. Bis heute hat PrimaLoft mehr als 84,7 MillionenPlastikflaschen wiederaufbereitet und daraus Premium-Isolationenhergestellt. Bis 2020 werden 90% der PrimaLoft-Isolationsprodukte ausmindestens 50% recyceltem Material (PCR = Post Consumer Recycled)bestehen, ohne dabei Einbußen bei der Leistung aufzuweisen. Anfangdieses Jahres präsentierte PrimaLoft bereits seine ersten Isolationenaus 100% recyceltem Material. Als nächstes wird PrimaLoft daranarbeiten, seinen ökologischen Fußabdruck auch in der Lieferketteweiter zu reduzieren, wobei der Fokus auf der Reduktion desEnergieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes sowie auf der Entwicklungbiologisch abbaubarer Produkte und dem Einsatz natürlicherPflanzenfasern liegt. Ein anschauliches video gibt weitere Hinweisezur neuen Isolation:https://www.youtube.com/watch?v=qgd7hDtLGpM&feature=youtu.beSämtliche Infos finden Sie auch unterhttp://primaloft.com/primaloftbioÜber PrimaLoft, Inc.PrimaLoft, Inc. ist ein im Bereich Materialforschung tätigesUnternehmen mit Sitz in Latham (New York) und Büros in Deutschlandund China. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Forschung undEntwicklung von innovativen Komfortprodukten aus leistungsstarkenIsolationsmaterialien, Funktionstextilien und Garnen. Die MarkePrimaLoft® ist eine eingetragene Handelsmarke der PrimaLoft, Inc. undbietet Wohlfühlprodukte, die von globalen Topmarken der Outdoor- undModebranche in den Bereichen Heimtextilien, Arbeitsbekleidung sowieim Jagd- und Militärbereich eingesetzt werden. PrimaLoft® wurdeursprünglich als wasserabweisende, synthetische Alternative zur Daunefür die US-Armee entwickelt. Heute gilt die Marke PrimaLoft in derOutdoor-Branche als Maßstab und Referenz für unübertroffenen Komfort,so dass sich der Träger in jeder Situation und bei allenWetterbedingungen voll und ganz dem Moment hingeben kann. PrimaLoft,Inc. ist in der Herstellung nachhaltiger Textilien sehr aktiv unduntermauert dies durch Partnerschaften mit bluesign, OEKO-TEX und derSustainable Apparel Coalition mit dem Higg Index. WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.PrimaLoft.com und auchauf Facebook, Twitter und Instagram.Was kann die PrimaLoft Isolation?PrimaLoft Isolationen bestehen aus Polyester-Mikrofasern. Diesesehr feinen Fasern speichern größere Mengen an Luft, bieten dadurcheine höhere Wärmeleistung und fühlen sich weicher an. PrimaLoftFasern zeichnen sich dadurch aus, dass sie komprimierbarer sind alsProdukte anderer Hersteller. Sie sind komplett wasserabweisend, denndie spezielle Faserveredelung reduziert die Feuchtigkeitsmenge, dievon den Fasern aufgenommen werden kann, und verändert gleichzeitigdie physischen Eigenschaften der Fasern, sodass Wassermoleküleabgestoßen werden. Weil PrimaLoft-Fasern nur sehr wenig Feuchtigkeitadsorbieren, hält die Isolation selbst im nassen Zustandunübertroffen warm. Kurz gesagt, PrimaLoft ist: wärmer, weicher,
trockener, komprimierbarer und extrem leicht und als synthetischerDaunenersatz die erste Wahl.* 80,3 % biologischer Abbau in 394 Tagen im beschleunigtenTestverfahren unter ASTM-D5511-Bedingungen.