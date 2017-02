Bahnbrechende Studie zeigt: Tägliche In-Line-Milchanalyse kann zukünftige Laktation genauer vorhersagen als monatliche DHIA-Tests

Afikim, Israel (ots/PRNewswire) -Einzigartige zweijährige Studie an 38.000 israelischenHolstein-Rindern hat Auswirkungen auf Herdenmanagement und ZuchtwahlDie tägliche In-Line-Milchanalyse mit dem Afimilk AfiLab(http://www.afilab.com/) Milchanalysator kann für die Vorhersage derspäteren Laktation einer Kuh nützlicher sein als monatlicheDHIA-Tests. Dies ist das Ergebnis einer gerade veröffentlichtenStudie an 37.486 Holstein-Rindern über einen zweijährigen Zeitraum.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/461323/Afimilk_Infographic.jpg )Die in ihrem Umfang bisher einmalige Studie "Genetic andphenotypic analysis of daily Israeli Holstein milk, fat, and proteinproduction as determined by a real-time milk analyzer" [Genetischeund phänotypische Analyse der täglichen Milch-, Fett- undProteinproduktion israelischer Holstein-Rinder durch einenEchtzeit-Milchanalysator], die in der Dezember-2016-Ausgabe desJournal of Dairy Science (http://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(16)30671-3/pdf) als "Editor's Choice" prämiert wurde,scheint die Hypothese zu bestätigen, dass die tägliche AfiLab-Analysevon Milchbestandteilen eine repräsentativere Messung derGesamtlaktation einer Kuh liefert als monatliche DHIA-Tests.Joel Weller und Ephraim Ezra von der Agricultural ResearchOrganization, Volcani Center, verglichen die täglichen AfiLab-Datender Milchproduktion und Protein- und Fettkonzentration mitmonatlichen Testtagdaten derselben Statistiken aus dem Zentrallaborder Israel Cattle Breeders Association. Basierend auf folgendenErgebnissen kamen sie zu dem Schluss, dass die täglicheEchtzeit-Aufzeichnung möglicherweise monatlichen DHIA-Testsvorzuziehen ist:- Bei beiden Methoden waren die Laktationsmittelwerte ähnlich füralle Merkmale bis auf die Fettproduktion mit geringen Differenzenvon bis zu 0,1 Prozent.- Erstparitäts-Erblichkeit war höher bei Laktationen, die austäglichen Daten errechnet wurden, und zwar für alle Merkmale bisauf den Proteinanteil. Die Differenzen waren jedoch nichtbedeutend.- Bei nur 30 Laktationstagen (Days in Milk, DIM) wurden anhand vonIn-Line-Milchprobenahmen hohe genetische Korrelationen von 0,73 bis0,79 zwischen den vorhergesagten und tatsächlichen Laktationenbeobachtet.- Die täglichen Erstparitäts-Teillaktationen für die Milch-, Fett-und Proteinproduktion mit <150 DIM sagten die spätere Laktationgenauer voraus als die entsprechenden monatlichen Teillaktationen.Hierzu Weller und Ezra (https://dl.sciencesocieties.org/publications/jas/abstracts/94/supplement5/171a) : "Die phänotypischenAfiLab-Korrelationen sind für alle drei Merkmale an allen neunTrunkierungspunkten höher als die ICBA-Korrelationen, obwohl dieLaktationstage bei der Trunkierung bei den AfiLab-Daten geringerwaren."Das Afimilk In-Line Milk Lab (http://www.afilab.com/) misstMilchertrag, Bestandteile und Leitfähigkeit bei jedem Melkgang zurErleichterung der Kuhselektion und Erkennung der Anfälligkeit vonKühen für Krankheiten wie Mastitis und Ketose sowieErnährungsumstellungen, die die gesamte Herde betreffen.Afimilk ist ein weltweit führender Anbieter vonHerdenmanagementlösungen und beliefert Milchbauern in über 50 Ländernseit über 40 Jahren mit Technologien und Fachkompetenz. Lesen Siemehr auf http://www.Afimilk.com. Besuchen Sie uns auf der World AgExpo (https://www.worldagexpo.com), Stand DS69, 70, 83, 84.Pressekontakt:Noa Yonishnoa@afimilk.com+972-4-6754812Original-Content von: Afimilk, übermittelt durch news aktuell