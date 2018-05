Bahnbrechende Point-of-Care-Gerinnungsdiagnostik wird auf wichtigen europäischen Konferenzen präsentiert

Charlottesville, Virginia (ots/PRNewswire) - HemoSonics kündigtan, dass das Unternehmen sich auf der Euroanesthesia (ESA), die vom2. - 4. Juni in Kopenhagen (Dänemark) stattfindet, aktiv an derwissenschaftlichen Arbeit beteiligen und dort auch kommerziellvertreten sein wird. HemoSonics nimmt an der im Vorfeld der ESAausgerichteten Sitzung Point of Care Guided Haemostatic ManagementDuring Massive Bleeding (Geführtes Point-of-Care-Hämostase-Managementbei massiven Blutungen) am 1. Juni teil, wo das Quantra(TM) Systemdemonstriert werden wird. Am 2. Juni leitet dann Chief ScientificOfficer Francesco Viola im Rahmen des Kongresses als Co-Chair einePostersession mit dem Titel "Laboratory CoagulationMeasurements"("Labortechnische Messungen zur Blutgerinnung"), undwird des Weiteren ein Poster zu einer neuen, in der Entwicklungbefindlichen Kassette für den Quantra Hemostasis Analyzerpräsentieren, die neben Festigkeit der Blutgerinnsel undGerinnungsparametern die Fibrinolyse misst. Das Unternehmen lädt dieKongressteilnehmer herzlich zum Stand von HemoSonics ein, wo Quantravorgeführt wird und die Mitglieder des Teams für klinische undwissenschaftliche Fragen zur Verfügung stehen.Ausstellungsstandort auf der ESA:C2-040ESA Poster Details: A Novel Differential Assay to QuantifyFibrinolytic Function in Whole Blood with the Quantra HemostasisAnalyzer (Ein neuartiger Differential-Assay zur Quantifizierung derfibrinolytischen Funktion in Vollblut mit dem Quantra HemostasisAnalyzer), 2. Juni, 14:00-15:30; Poster e-Board 5.HemoSonics wird Quantra ebenfalls auf dem Kongress derInternational Society on Thrombosis and Haemostasis ScientificSubcommittee (ISTH SSC) vorstellen, der vom 18. - 21. Juli in Dublin(Irland) stattfindet. HemoSonics hat gemeinsam mit Stago dasSymposium "The Role of the Core Lab and Point-Of-Care Testing inManaging Bleeding Disorders Benefits and Challenges" ("Die Rolle vonKernlabor und Point-Of-Care-Tests für das Management von Blutungen,Vorteile und Herausforderungen) erarbeitet. Das Unternehmen lädt dieKongressteilnehmer herzlich ein, dem Stand von Stago/HemoSonics einenBesuch abzustatten, wo das Quantra System vorgeführt wird und dieMitglieder des Teams für klinische und wissenschaftliche Fragen zurVerfügung stehen.Ausstellungsstandort auf der ISTH SSC: H1 im Forum, ErdgeschossGesponsertes ISTH Symposium: Liffey Hall, 18. Juli 13:15-14:30Informationen zum Quantra(TM) SystemDas Quantra System ist eine schnelle, einfach bedienbarediagnostische Plattform, die mit Hilfe einer Einmalkassette eineReihe von wichtigen Parametern ermittelt. Die initiale QPlus(TM)Kassette misst die wichtigsten therapierbaren Koagulationsaspekte inweniger als 15 Minuten. Der Quantra Hemostasis Analyzer ist für denEinsatz in der Intensivmedizin konzipiert, bei dem die Resultateschnell mit einem einfach zu bedienenden Gerät bettseitig amPoint-of-Care erbracht werden müssen. Das Quantra System ist inEuropa kommerziell verfügbar.Informationen zu HemoSonicsHemoSonics ist ein Medizintechnikunternehmen, das eine neuartigePoint-of-Care-Diagnoseplattform für das Management kritischerBlutungen anbietet, die eine gezieltere Transfusion von Blutproduktenmöglich macht, um zur Verbesserung der Patientenergebnisse undSenkung der Gesundheitskosten beizutragen. Das Quantra System liefertumfassende, zeitnahe Informationen über den Gerinnungsstatus amPoint-of-Care und wurde konzipiert, um die Art und Weise zutransformieren, wie Kliniker Blutgerinnungsstörungen therapieren.HemoSonics ist in Charlottesville, VA, ansässig und unterhältForschungs-, Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen in Durham, NC.Weitere Informationen finden Sie unter www.hemosonics.com.KontaktRemi CorlinHemoSonicsVP International Marketscontact@hemosonics.comOriginal-Content von: HemoSonics, übermittelt durch news aktuell