Bahnbrechende Performance mit dem branchenweit ersten DDR4 2666 für nächste Generation der eingebetteten Speicher

Als einziger Hersteller unter den Anbietern für industrielleSpeicherlösungen bringt Innodisk die Hochgeschwindigkeitsserie DDR42666 für Industrieeinsätze auf den Markt - bereit für die neuestenIntel®-Plattformen.Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Innodisk, der führende Anbietervon industriellen und eingebetteten Speicherlösungen, führt aktuelldie branchenweit erste eingebettete DDR4 2666MT/s DRAM-Serie auf demMarkt ein. Die in verschiedenen Formfaktoren erhältliche DDR42666-Serie zeichnet sich im Vergleich zu früheren Modulen durcherheblich höhere Geschwindigkeiten aus, was sie zur idealen Wahl fürAutomatisierung, Überwachung und Netzwerkanwendungen macht. Die Serieunterstützt in vollem Umfang die neu eingeführte PlattformIntel®Xeon® und ist für die anspruchsvollen Anforderungen derServer-Märkte konzipiert.Breite Kompatibilität2017 veröffentlichte Intel® seine neue skalierbareXeon®-Prozessor-Plattform für Serveranwendungen, auch weithin alsPurley bekannt. Die Plattform wird den zunehmenden Anforderungen vonIoT und Cloud-basiertem Computing gerecht, aber auch zukünftigenHerausforderungen im Hinblick auf Big Data und künstlicheIntelligenz. Die Innodisk DDR4 2666 DRAM-Serie wird dazu beitragen,das gesamte Performance-Potenzial tatsächlich auszuschöpfen, denn sieist perfekt auf die Integration mit dieser neuenIntel®-Serverplattform ausgelegt, einschließlich der neuen IntelCore(TM) X-Prozessorfamilie.Einsatz in einem größeren MarktObwohl die DDR4 2666-Serie für Servernutzung entwickelt wurde,wird sie aufgrund ihrer hochleistungsfähigen Eigenschaften einstarker Produktfavorit für viele andere vertikale Märkte sein. Mitdieser Serie erfüllt man die Anforderungen der Industrie 4.0, in derAutomatisierungsanwendungen schnelle und zuverlässigeDatenübertragungsraten liefern müssen; der Überwachung, die sich aufHochgeschwindigkeit verlässt, der Datenanalytik an Ort und Stelle;oder von Netzwerkanwendungen, bei denen Datenintegrität vonentscheidender Bedeutung ist.Der neue Standard im MarktMit einer Datenübertragungsrate von 2666MT/s bietet die neueDDR4-Serie eine 11,2 % höhere Geschwindigkeit im Vergleich zu2400-Modellen. Die Serie ist außerdem JEDEC-konform und läuft auf1.2V, was für eine zuverlässige Performance mit 20 % geringeremEnergieverbrauch als bei vergleichbaren DDR3-Modulen sorgt. UnsereDDR4 2666-Modulserie ist in Kapazitäten mit 2GB, 8GB, 16GB und 32GBerhältlich. Die Formfaktoren umfassen UDIMM, MINI DIMM und SODIMM mitder Option eines Very Low-Profile (VLP) für räumlich begrenzteAnwendungen.Über InnodiskInnodisk, das zu Forbes' Asia's 200 Best Under A BillionUnternehmen zählt, ist ein dienstleistungsorientierter Anbieter vonFlash-Speicher, DRAM-Modulen und eingebetteten Peripherieproduktenfür Industrie- und Unternehmensanwendungen. Mit zufriedenen Kunden inden Bereichen eingebettete Lösungen, Luftfahrt und Verteidigung,Cloudspeicher und anderen Märkten zeichnen wir uns durch unsereVerpflichtung aus, anpassbare, zuverlässige Lösungen und einenbeispiellosen Service zu bieten.Innodisk, das 2005 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Taipeh,Taiwan, hat, unterstützt Kunden auf der ganzen Welt durch technischeSupport- und Vertriebsteams in Festlandchina, Europa, Japan und denVereinigten Staaten. Weitere Informationen über Innodisk finden Sieunter http://www.innodisk.com.