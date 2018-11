Bahnbrechende HLK-Leistung: ThermoLift stellt Wärmepumpe vor, die die Ziele des Energieministeriums übertrifft

Stony Brook, New York (ots/PRNewswire) - ThermoLift freut sich,den erfolgreichen Testabschluss ihrer innovativen, ohne Kühlmittelarbeitenden, erdgasbetriebenen Klimaanlage und ihrer für kaltes Klimabestimmte Wärmepumpentechnologie im Oak Ridge National Laboratory(ORNL) vorstellen zu dürfen. Diese Testreihe, die im Rahmen eines vomEnergieministerium bereitgestellten Förderungsbetrages durchgeführtwurde, weist die Tauglichkeit des Systems nach, gleichzeitig sowohlWärme als auch Klimakontrolle sowie heißes Wasser mittels einereinzigen Einheit zu liefern. Zudem verfügt es über die Fähigkeit, beiTieftemperaturen die gesamte Bandbreite der HLK-Funktionen alleindurch den Betrieb mit Erdgas zu erfüllen. "ThermoLifts thermischbetriebene Wärmepumpe ist in der Lage, im Überfluss vorhandeneheimische Ressourcen an Erdgas zu verwenden, um sowohl Wärme als auchKälte auf umweltfreundliche und kosteneffiziente Weise anzubieten",lobte Robert Catell, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der NationalGrid.Die Untersuchungen des ORNL konzentrierten sich darauf,ThermoLifts hohe Wärmeleistung zu validieren. Die durchgeführtenTests bewiesen, dass ThermoLifts Heizzahl (COP), basierend auf deninternationalen ANSI/AHRI/ASHRAE ISO Test- und Leistungsstandards,sämtliche vom Energieministerium vorgegebenen Temperaturziele der fürkaltes Klima bestimmten Wärmepumpen übertraf. Die Firma wies einehohe Leistung nach, die selbst an den schwierigsten Prüfpunkten dieZielvorgaben übertraf; insbesondere bei einer Temperatur von -25*Cmit einer Heizzahl von 1,31.Außentemperatur -25°C -8.3°C 8.3°C 20°C(-13°F) (17°F) (47°F) (68°F)Zielvorgabe des 1,00 1,15 1,30 entfälltMinisteriumsThermoLift 1,31 1,46 1,52 1,61ThermoLiftsHeizzahlleistung,getestet im ORNL,verglichen mit denVorgaben desEnergieministeriums."Das ThermoLift-System ist auf einzigartige Weise in der Lage,eine hohe Leistung bei gleichzeitiger Energieeffizienz über diesenTemperaturmessbereich beibehalten, während andere Systeme ein zweitesGerät in Reserve benötigen", erklärte Firmenpräsident andMitbegründer Prof Dr.-Ing. Peter Hofbauer.Über die Zielvorgaben des Energieministeriums hinaus, gelang esThermoLift Tieftemperaturen von minus 100°C (etwa -150°F) zuerreichen. Damit wurde nachgewiesen, dass selbst bei extrem niedrigenAußentemperaturen (wie etwa die Wintertemperaturen der nördlichenBreitengrade), ThermoLifts Wärmepumpe weiterhin erneuerbareWärmeenergie direkt aus der Umwelt entnehmen kann, um dieWärmeeffizienz zu verbessern.HLK steht für ungefähr 70% des Energieverbrauch in kalten Klimataund im Durchschnitt für 45% des gesamten nationalen Energieverbrauchsin Wohn- und Industriegebäuden. Im Vergleich zu den in Betriebbefindlichen Geräten als auch zu hochmodernen Anlagen hat ThermoLiftdas Potenzial, diese Zahlen um 30-50% zu reduzieren. Dieses Systemkann demjenigen, der die Energierechnung bezahlt, eine erheblicheEnergiekostenreduzierung bieten. ThermoLifts Technologie reduziertdie Anschaffungskosten (der Kauf eines Systems anstatt der von dreiSystemen) und benötigt obendrein eine geringere Anlagenfläche.ThermoLifts Marktpotenzial erstreckt sich über Wohn- und gewerblicheGebäude hinaus auf industrielle Anwendungen wie etwa die Kühlung,Lebensmittelverarbeitung, Arzneimittelherstellung, Kryotechnik, LNGund die Entsalzung.Informationen zu ThermoLift: ThermoLift (http://www.tm-lift.com/)wurde im Jahr 2012 gegründet. Ihr Hauptquartier befindet sich imAdvanced Energy Research and Technology Center(https://www.aertc.org/) in Stony Brook. ThermoLift erhältWirtschaftsförderungsunterstützung vom Clean Energy BusinessIncubator Program (https://www.cebip.org/) (CEBIP) der Stony BrookUniversity. ThermoLift veröffentlichte vor kurzem ihr Gen 3.0 TestingVideo (https://www.youtube.com/watch?v=iCHS-IL_aos), das einige ihrerInnovationen und technologischen Fortschritte vorstellt.Informationen zum ORNL: Das Oak Ridge National Laboratory(https://www.ornl.gov/) ist das größte Wissenschafts- undEnergielabor des US-Energieministeriums, das grundlegende undangewandte Forschung betreibt, um transformative Lösungen zu dringendanstehenden Problemen im Energie- und Sicherheitsbereich zu finden.Sein jährliches Budget beläuft sich auf USD 1,65 Milliarden.Weitere Kontaktinformationen:Paul Schwartz, CEOthermolift@tm-lift.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/783942/ThermoLift_testing_at_ORNL.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/783942/ThermoLift_testing_at_ORNL.jpg)Photo -https://mma.prnewswire.com/media/783943/ThermoLift__150_degrees.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/783941/ThermoLift_Logo.jpgOriginal-Content von: ThermoLift, Inc., übermittelt durch news aktuell