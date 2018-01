Bahn will Wachstumskurs durch Ausbau von Digitaltechnik fortsetzen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn will ihren Wachstumskurs durch den Ausbau der Digitaltechnik auch 2018 weiter fortsetzen. "Die Zukunft des Bahnfahrens ist untrennbar mit der Digitalisierung verbunden", sagte Ronald Pofalla, bei der Bahn als Vorstand für die Infrastruktur zuständig, der "Neuen Westfälischen" (Donnerstagsausgabe). "Mit neuer digitaler Technik schaffen wir die Basis, die Kapazität deutlich zu steigern - ohne neue Gleise zu bauen", so Pofalla.

"Digitale Lösungen wie die Funksteuerung ermöglichen es, Züge in deutlich kürzeren Abständen zu fahren. Diese Züge fahren zugleich pünktlicher, zuverlässiger und damit effizienter, weil sie intelligent gesteuert werden." Pofalla räumte zugleich ein, dass die Bahn aktuell an vielen Stellen "tatsächlich schon am Rande der Kapazitäten" unterwegs sei. Der Bahnverkehr "soll und muss aber weiter wachsen", so Pofalla. Im Geschäftsjahr 2016 fuhr die DB einen Gewinn von 716 Millionen Euro ein und verzeichnete einen Fahrgastrekord von rund 140 Millionen Passagieren im Fernverkehr. Experten gehen davon aus, dass diese Zahlen im Geschäftsjahr 2017 erneut gesteigert werden konnten.

