Bahn weist Berichte über Stilllegung der ICE-1-Flotte zurück

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn hat Medienberichte zurückgewiesen, wonach wegen der Coronakrise ein Teil der Fernverkehrsflotte stillgelegt werden soll. "Die Meldung, dass die ICE-1-Züge aus dem Verkehr gezogen werden sollen, entbehrt jeder Grundlage", sagte ein Bahnsprecher am Dienstag. "Der ICE 1 fährt heute, fährt morgen, fährt auch in Zukunft."

Mit der gesamten ICE-Flotte sichere man eine "stabile Grundversorgung an Mobilität für Deutschland", so der Sprecher weiter. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass die gesamte ICE-1-Flotte wegen der Krise in den nächsten Tagen aus dem Verkehr gezogen werden soll.

Foto: über dts Nachrichtenagentur