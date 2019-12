Bahn verfehlt Pünktlichkeitsziel

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn verfehlt auch in diesem Jahr ihr Pünktlichkeitsziel.



Man werde etwa ein Prozentpunkt besser sein als im Vorjahr, sagte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla am Donnerstag in Berlin. Das Ziel, 1,5 bis 1,6 Prozentpunkte besser zu sein, werde aber nicht erreicht. Im vergangenen Jahr waren 74,9 Prozent der Fernzüge pünktlich, das heißt in der Bahn-Definition: Sie kamen weniger als sechs Minuten zu spät. Für dieses Jahr hatte sich die Bahn 76,5 Prozent vorgenommen./bf/DP/jha