Bahn verbaut 430 Millionen Euro im Südwesten

BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn investiert in diesem Jahr rund 430 Millionen Euro in den Ausbau der Gleise und Bahnhöfe in Baden-Württemberg.



Das teilte ein Sprecher am Donnerstag in Stuttgart mit. Unter anderem wird Geld in die Elektrifizierung der Strecke zwischen Ulm und Lindau gesteckt, außerdem in den Bau des Bahnhofs Merklingen an der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm und in den viergleisigen Ausbau der Rheintalstrecke.

Nähere Informationen über die Baumaßnahmen sollen am kommenden Mittwoch veröffentlicht werden. Insgesamt will der Bundeskonzern in Deutschland die Rekordsumme von 7,5 Milliarden Euro für das Schienennetz ausgeben. Das sind 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilte. In der Summe sind 2,3 Milliarden Euro für den Neu- und Ausbau der Strecken enthalten.

Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla versprach den Kunden mehr Qualität, mehr Kapazität und mehr Digitalisierung. "Das sind die Wege, um die Schiene zur ersten Wahl für Mobilität in Deutschland zu machen." Die Bahn arbeite hart daran, sieben Millionen Menschen sowie Güterzüge täglich sicher und zuverlässig ans Ziel zu bringen. In Spitzenzeiten soll es 850 Baustellen pro Tag geben./ols/bf/DP/mis