Bahn sucht Gespräche zur Gewerkschaftsituation im Konzern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn sucht das Gespräch über eine Lösung der Situation mit zwei konkurrierenden Gewerkschaften bei dem Konzern.



Ein gemeinsamer Brief mit dem Gesprächsangebot wurde an beide Seiten verschickt, wie Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Freitag sagte: "Es geht uns darum, zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen. Es geht nicht darum, irgendwelche Rechte einzuschränken."

Sollte es aber zu keiner Einigung kommen, werde die Bahn "Schritt für Schritt" in den einzelnen Betrieben das sogenannte Tarifeinheitsgesetz umsetzen, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das Gesetz sieht vor, dass in einem Betrieb nur der Tarifvertrag umgesetzt wird, der mit der mitgliederstärkeren Gewerkschaft ausgehandelt wurde.

Traditionell ringen bei der Deutschen Bahn sowohl die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) als auch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) um Einfluss. Während die GDL vor allem das Zugpersonal im Güter-, Regional- und Fernverkehr vertritt, kümmert sich die größere EVG darüber hinaus auch um Anliegen etwa der Beschäftigten in der Verwaltung.

Die Bahn hat eigenen Angaben zufolge etwa 330 Betriebe. In den meisten davon ist eine Mehrheit der Belegschaft in der EVG organisiert. Käme es zur Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes, gälte in diesen Betrieben dann der Tarifabschluss mit der EVG. In den übrigen der mit der GDL.

Die Deutsche Bahn schloss mit der GDL deshalb 2015 einen Grundlagenvertrag. Dieser sieht unter anderem vor, dass Tarifverträge mit der GDL für alle GDL-Mitglieder gelten, unabhängig davon, in welchem Betrieb sie arbeiten und welche Gewerkschaft dort stärker vertreten ist. Doch Ende des Jahres läuft der Vertrag aus. Mit dem Brief an beide Gewerkschaften wirbt die Bahn nun um eine Anschlussregelung. Sie bittet darin die Gewerkschaften um eine Antwort bis Ende des Jahres.

EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel erteilte dem Gesprächsersuchen indes bereits am Freitag vorerst eine Absage: "Die EVG wird weder die Bahn noch die GDL dabei unterstützen, Regelungen zulasten der Beschäftigten zu treffen, nur um gesetzliche Regelungen zu umgehen. Verhandlungen dazu lehnen wir strikt ab", sagte er auf Anfrage. Die GDL äußerte sich hingegen nicht.

Die Stimmung zwischen beiden Arbeitnehmerorganisationen ist derzeit besonders angespannt. In einem offenen Brief an die Beschäftigten des Konzerns wirft EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel der Konkurrenzgewerkschaft unter Claus Weselsky unter anderem vor, "auf eine unerträgliche Art und Weise Stimung" zu machen gegen Betriebsräte der EVG. Weselsky habe die EVG und ihre Mitglieder zuvor beschimpft. "Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte setzt Euch für einen respektvollen und fairen Umgang miteinander ein", schreibt Hommel.

Der Brief der Deutschen Bahn erfolgt kurz vor den anstehenden Tarifverhandlungen mit der GDL. Die Friedenspflicht läuft bis Ende Februar 2021. Gespräche sind für das erste Quartal vorgesehen. Mit der EVG hat die Bahn bereits bei vorgezogenen Gesprächen im September einen Abschluss gefunden. Die neuen Tarifverträge laufen dort bis Ende Februar 2023/maa/DP/stw