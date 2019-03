Bahn stellt Fernverkehr in NRW wegen Unwetter vorübergehend ein

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Aufgrund mehrerer gesperrter Strecken durch das Sturmtief "Eberhard" hat die Deutsche Bahn ihren Fernverkehr in Nordrhein-Westfalen vorübergehend eingestellt. Dadurch gebe es derzeit keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von oder nach NRW Richtung Hamburg, Hannover, Kassel-Wilhelmshöhe und Frankfurt(Main), teilte das Unternehmen am Sonntagnachmittag mit. Zudem fallen die internationalen Züge von und nach Amsterdam, Belgien und in die Niederlande komplett aus.

Fahrkarten, welche für Sonntag gültig sind, behalten nach Bahn-Angaben für den Fernverkehr ihre Gültigkeit und können entweder kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende flexibel genutzt werden.

