Bahn stellt Ausbauprogramm für IC- und ICE-Instandhaltungswerke vor

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn investiert massiv in die Instandhaltungswerke für den Fernverkehr.



Am Donnerstag (12.00 Uhr) will DB-Personenverkehrsvorstand Berthold Huber die "Maßnahmen in Millionenhöhe" exemplarisch im Hamburger Werk Langenfelde vorstellen, in dem die ersten Ausbauten erfolgt seien. Bis 2021 sollen alle Fernzüge kostenfreies WLAN erhalten - also auch Intercity-Züge. Mit den Automatisierungs- und Digitalisierungsvorhaben in den Werken soll letztlich erreicht werden, dass Pünktlichkeit und Qualität der ICE- und IC-Züge verbessert werden. Auch der Parlamentarische Staatssekretär für Verkehr und digitale Infrastruktur, Enak Ferlemann, wird zu dem Termin erwartet.

Der bundesweite Ausbau der Instandhaltungswerke ist ein Bestandteil der neuen Strategie "Starke Schiene", mit der Bahnchef Richard Lutz den Staatskonzern aus der Krise führen will. Weil die Flotte an der Belastungsgrenze fahre, steige auch die Zeit, die für die Instandhaltung der Züge gebraucht werde - um acht Prozent seit 2016, heißt es im 170-Seiten starken Konzeptpapier zur "Starken Schiene". Es gelte auch, "die Fahrzeugkapazitäten deutlich zu erhöhen, um unser Ziel von rund 260 Millionen Reisenden im Fernverkehr zu erreichen." Um die Attraktivität der Bahn zu erhöhen, ist außerdem ein Halbstundentakt für die Fernzüge in mehr als 30 Großstädten geplant./akp/maa/DP/jha