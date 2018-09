Mit Bahn oder Rad zum Shoppen: IKEA legt Grundstein in Karlsruhe (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -Heute haben Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup, Prof. Dr. GerdHager, Verbandsdirektor Regionalverband Mittlerer Oberrhein,Regierungspräsidentin Nicolette Kressl, Johannes Ferber, PropertyManager IKEA Deutschland und Sven Rau, stellvertretenderGeschäftsführer IKEA Deutschland den Grundstein für das 54. deutscheIKEA Einrichtungshaus an der Durlacher Alle in Karlsruhe gelegt."Wir freuen uns, dass wir mit IKEA eine Gewerbebracherevitalisieren können", sagt Dr. Frank Mentrup. "IKEA trägt mit eineraußergewöhnlichen Fassade positiv zum Stadtbild bei. Ich binüberzeugt, dass die Ansiedlung von IKEA die Anziehungskraft vonKarlsruhe auf die Region und auch darüber hinaus verstärken wird undnoch mehr Besucherinnen und Besucher aus dem Umland in die Stadtlockt." Besonders der Anschluss von IKEA an das bestehendeFernwärmenetz der Stadtwerke Karlsruhe sei ein nachhaltigerSchulterschluss zwischen Stadt und Investor.Karlsruhe ist für IKEA ein sehr attraktiver Einzelhandelsstandort.Das Unternehmen investiert rund 80 Millionen Euro an dem Standort undschafft rund 200 neue Arbeitsplätze. Die Eröffnung ist im Sommer 2020geplant."Wir möchten hier an der Durlacher Allee als Einfahrtstor zurInnenstadt zu einem repräsentativen Stadtbild beitragen und habendeshalb auch einen Fassaden-Wettbewerb durchgeführt", sagt JohannesFerber. "Das Ergebnis finden wir sehr gelungen."Perfekte Anbindung an die CityGrößter Standortbonus ist die perfekte Anbindung an denÖffentlichen Personennahverkehr: Zwei Straßen- und zwei S-Bahnlinienmit teilweise überregionaler Anbindung halten direkt vor der Tür,zudem liegt der Standort genau am regionalen Radwegenetz. "Wegen dergroßen Nähe und perfekten Anbindung an die Innenstadt gehen wir auchdavon aus, dass viele vor oder nach dem Einkauf bei uns noch einenAbstecher in die City machen", sagt Johannes Ferber. Denn IKEA bringtdie Menschen vor die Tür und sorgt an allen Standorten für mehrBesucher in den Innenstädten. "Für den Standort Karlsruhe kommen diemeisten Besucher aus einem Umkreis von 30 Fahrminuten", sagt JohannesFerber.IKEA möchte zudem mit einem maßgeschneiderten Lieferkonzept dafürsorgen, dass möglichst viele Besucher mit alternativenVerkehrsmitteln wie Stadtbahn oder Rad zum Einkaufen kommen. An zweiE-Tankstellen können Besucher ihre Elektroautos kostenlos laden. Auchwird es Lademöglichkeiten für E-Bikes geben. Für die Besucher werdenüber 1.200 Parkplätze zur Verfügung stehen, hinzu kommen 300Fahrradstellplätze.Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch dasEinrichtungshaus. "Hier in Karlsruhe schließen wir unserEinrichtungshaus zum Heizen an das bestehende Fernwärmenetz derStadtwerke Karlsruhe an", so Johannes Ferber. Die KarlsruherFernwärme wird im Kraftwerke am Rheinhafen in einem so genanntenKraft-Wärme-Koppelbetrieb effizient und umweltschonend erzeugt. "ZumKühlen verwenden wir elektrische Kältemaschinen, die wir mitregenerativ erzeugtem Strom betreiben." Um Trinkwasser zu sparen,werden die Sanitäranlagen mit Regenwasser betrieben. Außerdem plantIKEA ein Gründach: Mit über 12.000 Quadratmetern werden rund 60Prozent der Dachfläche mit einer Mischung aus Pflanzen, Gräsern undKräutern begrünt sein.Möbel und Wohnaccessoires auf einer EbeneZudem setzt IKEA in Karlsruhe auf ein besonderes Store-Format: Aufdem vergleichsweise kleinen Grundstück entsteht in kompakter Bauweiseein mehrgeschossiges Einrichtungshaus mit insgesamt fünf Ebenen. Eineweitere Besonderheit: Möbelausstellung und Markthalle mit den Töpfenund Teppichen finden die Kunden dabei auf einer Ebene.Pressekontakt:Simone SettergrenCorporate CommunicationsIKEA Deutschland GmbH & Co. KGAm Wandersmann 2-465719 Hofheim-WallauTel.: +49 (0)6122 - 5856173Email: Simone.Settergren@IKEA.comWeb: www.IKEA.deBesuchen Sie uns auch auf unserem Unternehmensblog unterwww.ikea-unternehmensblog.deWEEE: DE 69061567Sitz München HRA 67108, Amtsgericht MünchenphG: IKEA Deutschland Verkaufs-GmbHSitz München HRB 66738, Amtsgericht MünchenGeschäftsführer: Dennis BalslevOriginal-Content von: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell