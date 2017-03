Bahn modernisiert Infrastruktur für 172 Millionen Euro

MAINZ (dpa-AFX) - Die Vergrößerung des Petersberg-Tunnels und eine Reparatur der Gülser Brücke an der Mosel: Das sind die größten Bauprojekte der Deutschen Bahn (DB) im laufenden Jahr in Rheinland-Pfalz.



Mehr als 172 Millionen Euro steckt das Unternehmen insgesamt in diesem Jahr in die Erneuerung ihrer Strecken und Bahnhöfe in dem Bundesland. Dabei handele es sich überwiegend um Bundesmittel, sagte Jürgen Konz, Konzernbevollmächtigter für das Land Rheinland-Pfalz, am Freitag in Mainz.

Während der Bauarbeiten fallen immer wieder Züge aus oder brauchen etwas mehr Zeit. Die Bahn betonte, dass so viel wie möglich in den Nächten, an Wochenenden und in den Ferien gebaut werde. Außerdem würden Bauarbeiten gebündelt, so dass auf einem Abschnitt etwa mehrere Brücken, Gleise und Weichen gleichzeitig repariert würden.

Anwohner entlang von Bahngleisen im Norden von Rheinland-Pfalz können sich mit ihrer Adresse in ein Online-System eintragen, um Informationen über anstehende Bauarbeiten zu erhalten. Dies solle auch verhindern, dass Anwohner klagen und Bauvorhaben dadurch nach hinten geschoben werden, sagte Konz./fdo/DP/she