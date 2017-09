Bahn lässt zweite Tunnelröhre in Rastatt weiterbauen

KARLSRUHE (dts Nachrichtenagentur) - Trotz Beschädigung des Tunnels der Rheintalbahn in Rastatt gehen die Arbeiten in der zweiten, nicht beschädigten Röhre weiter. Wie "Bild am Sonntag" berichtet, lässt die Bahn die zweite Unterquerung vorsorglich weiter absichern. Dazu werde eine weitere Betonplatte zur Stabilisierung des Bodens gebaut.

Am 12. August waren in einer unter den Gleisen liegende Tunnelbaustelle Wasser und Erdreich eingedrungen. Die Schienen sackten ab, die Strecke ist nach derzeitiger Planung bis mindestens 7. Oktober gesperrt. "Der Weiterbau ist ein klares Signal: Wir stehen hinter diesem Projekt", sagt Dirk Rompf, Vorstand für Großprojekte bei der DB der "Bild am Sonntag".

Foto: über dts Nachrichtenagentur