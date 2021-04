Bahn investiert in Strecke Göttingen-Kassel - Sperrung bis Juli

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahn investiert 114 Millionen Euro in die Fahrstrecke Hannover-Würzburg und erneuert den Streckenabschnitt Göttingen-Kassel.



Von Samstag (24. April) an bis zum 16. Juli wird die Teilstrecke komplett gesperrt, wie die Bahn am Montag mitteilte. In den 84 Tagen fahren die Züge über Umleitungen und sind nach Bahnangaben bis zu 40 Minuten länger unterwegs. Fernverkehrszüge werden über Eichenberg umgeleitet.

Züge in Richtung Hannover/Hamburg sowie Braunschweig/Berlin kommen nach der Umleitung in den Bahnhöfen nördlich von Kassel später an oder müssen dort in der Gegenrichtung nach Süden früher abfahren als sonst. Die veränderten Fahrzeiten seien in der Fahrplanauskunft berücksichtigt. Laut Angaben der Bahn werden 75 Kilometer Gleise, 72 000 Schwellen, 95 000 Tonnen Schotter und 48 Weichen ausgetauscht. Die Arbeiten an der 40 km langen Strecke seien wegen der vier Brücken und sieben Tunnel äußerst anspruchsvoll./koe/DP/jha