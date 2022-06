Bahn: Zum Start des 9-Euro-Tickets keine übermäßig vollen Züge

BERLIN (dpa-AFX) - Der Start des 9-Euro-Tickets ist im Nahverkehr der Deutschen Bahn nach Unternehmensangaben weitgehend reibungslos verlaufen. "Der Blick auf die Betriebslage zeigt, es war ein ruhiger Start", sagte ein Bahnsprecher am Mittwochmorgen in Berlin. "Die Züge waren nicht übermäßig stark belegt, aber heute ist eben auch ein ganz normaler Arbeitstag." Es bleibe abzuwarten, wie sich die Nachfrage über die kommenden Feiertage entwickle. "Zu Pfingsten sind die Züge ohnehin gut gefüllt bei schönem Wetter", betonte der Sprecher. "Das wird sicher eine Herausforderung sein für die Verkehrsunternehmen in Deutschland."

Seit diesem Mittwoch können Fahrgäste mit dem 9-Euro-Ticket im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) durch ganz Deutschland fahren. Das Sonderticket ist für die Monate Juni, Juli und August erhältlich und soll zum einen Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts steigender Preise finanziell entlasten. Zum anderen gilt das Ticket auch als ein Versuch, mehr Fahrgäste für den ÖPNV dauerhaft zu begeistern./bf/maa/DP/mis