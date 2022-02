Bahn-Verbände warnen vor teureren Tickets wegen Energiekosten

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere große Bahn-Verbände haben vor steigenden Ticketpreisen für Kunden infolge der explodierenden Energiekosten gewarnt. "Wir gehen leider davon aus, dass im Personenverkehr die Ticketpreise hochgehen werden, weil die Stromkosten der Unternehmen zeitversetzt auch im Personenverkehr von den Kunden bezahlt werden", sagte ein Sprecher des Verkehrsbündnisses "Allianz pro Schiene" zu "Business Insider". In der Allianz sind auch die Deutsche Bahn und mehrere Nahverkehrsunternehmen Mitglieder.

Zudem warnt auch das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen vor einer Verlagerung des Güterverkehrs auf deutsche Straßen. In dem Netzwerk sind 90 private, regionale und internationale Transportunternehmen vertreten. In einem Brief an das Wirtschafts- und das Verkehrsministerium fordert der Verband die Bundesregierung daher auf, das Dieselsteuerprivileg abzuschaffen und Steuern für die Branche zu senken. "Es besteht akuter Handlungsbedarf, um drohende Abwanderungen von Verkehren auf die Straße zu verhindern", heißt es.

