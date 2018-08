Bahn: Ursache für Brand in Siegburg noch nicht geklärt

SIEGBURG (dpa-AFX) - Die Ursache für den Großbrand an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt in Siegburg steht nach Angaben der Deutschen Bahn noch nicht fest.



Man könne dazu zunächst "keine abschließende Aussage" machen, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Stadt Siegburg hatte zunächst den Funkenflug eines Zuges als Auslöser vermutet. Es seien aber auch andere Brandursachen möglich, ergänzte ein Sprecher am Abend. Die Untersuchungen dazu seien in vollem Gange. Acht Häuser an der Trasse wurden der Stadt zufolge beschädigt, davon sechs stark./wa/DP/tos