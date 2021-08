Bahn: GDL soll auf weitere 'Ferienstreiks' verzichten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL erneut aufgefordert, die Tarifverhandlungen wieder aufzunehmen.



Lösungen könnten zum Greifen nahe sein, sagte eine Sprecherin. "Daher rufen wir die GDL auf, auf weitere Ferienstreiks zu verzichten und endlich seriös zu verhandeln." Es sei nicht die Zeit für permanente Konfrontation zulasten der Kunden. "Der GDL geht es um etwas anderes als um Lösungen", sagte die Sprecherin. "Die GDL will bei der Bahn in Bereiche, in der sie bislang kaum Mitglieder hat und es bereits Tarifverträge mit der EVG gibt." Die GDL hatte am Dienstag ihre Streikdrohung erneuert. Die EVG ist die andere, größere Bahngewerkschaft./bf/DP/he