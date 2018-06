Bahn: Azubis brauchen bald kein Bewerbungsschreiben mehr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will bei angehenden Azubis künftig auf das Bewerbungsschreiben verzichten.



Ab Herbst soll es möglich sein, über eine Online-Plattform nur noch Lebenslauf und Zeugnisse einzureichen. "Wir wollen es den Bewerbern so einfach wie möglich machen", sagte Personalerin Carola Hennemann.

"Für Schüler ist so ein Motivationsschreiben schon schwierig", sagte Hennemann, die die Personalgewinnung in Baden-Württemberg leitet und bundesweit für die Einstellung von Ingenieuren zuständig ist. "Auch andere sind froh, wenn sie nicht so viel schreiben müssen. Wir prüfen die Motivation der Bewerber sowieso nochmal in einem Gespräch ab."

Der Staatskonzern prüft, bei welchen Berufsgruppen das noch Sinn macht. "Wir schauen, welche Erfahrungen wir damit machen. Und dann werden wir das ausweiten", sagte ein Bahnsprecher.

Bei der Bahn gehen Tausende Mitarbeiter in den Ruhestand. In den nächsten zehn Jahren wird etwa die Hälfte der Belegschaft aus Altersgründen aufhören. Der Konzern will deswegen allein dieses Jahr rund 19 000 Mitarbeiter einstellen, darunter 3600 Auszubildende./kil/DP/zb