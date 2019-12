Bahn-Aufsichtsrat berät über Finanzplanung des Konzerns

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem gescheiterten Verkauf der Bahn-Tochter Arriva berät der Aufsichtsrat über die Finanzen des Bundeskonzerns.



Vorstandschef Richard Lutz hatte vor der Sitzung am Mittwoch angekündigt, dass das Unternehmen im nächsten Jahr mit weniger Gewinn plant als zuletzt. Stattdessen will er stärker in die Eisenbahn in Deutschland investieren. Dabei sollte auch Geld aus dem Verkauf der internationalen Bus- und Bahngesellschaft Arriva helfen. Die Angebote der Interessenten blieben jedoch weit unter den Erwartungen. Deshalb soll Arriva nun vom nächsten Jahr an die Börse gebracht werden.

Auf der Tagesordnung standen auch die künftigen Ausgaben für die Instandhaltung des Schiennetzes und Personalien. So soll der derzeitige Bahn-Aufsichtsrat Levin Holle Finanzvorstand werden. Der bisherige Ressort-Inhaber Alexander Doll verlässt nach einem Führungsstreit das Unternehmen. Ergebnisse der Sitzung sollten am Abend bekannt gegeben werden./bf/DP/eas