Mit Bäumen dem Klimawandel entgegenwirken: Bundestagsabgeordneter Christian Haase (CDU/CSU) und BdB-Präsident Helmut Selders pflanzen eine Kaiserlinde im nordrhein-westfälischen Lügde (FOTO)

Berlin (ots) -Der Abgeordnete des Deutschen Bundestages Christian Haase(CDU/CSU), Helmut Selders, Präsident des Bundes deutscher Baumschulen(BdB), Cajus Julius Caesar, Waldbeauftragter des Bundesministeriumsfür Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), sowie Vertreter derVerwaltung der Stadt Lügde haben am heutigen Mittwoch gemeinsam einZeichen gegen den Klimawandel gesetzt und mit Blick in die Zukunfteine Kaiserlinde, eine stadtklimafeste Baumart, in der Stadt Lügdegepflanzt. Die kleine Stadt am Ufer der Emmer liegt im NaturparkTeutoburger Wald/Eggegebirge und gehört zum Wahlkreis desCDU-Bundestagsabgeordneten."Ich freue mich besonders, dass es uns gelungen ist, mit Lügdeeine passende Stadt für diese Pflanzaktion zu finden. Wir gehenganzheitlich vor, denn seit Mai 2017 darf Lügde offiziell den TitelFairtrade-Stadt tragen. Dabei geht es zum einen um faire Preise fürProdukte, zum anderen spielt aber auch der Gedanke der Nachhaltigkeiteine wichtige Rolle. Man kann die Bemühungen der Stadt wohl kaumbesser adeln, als durch die Pflanzung eines Baumes, den Inbegriff derNachhaltigkeit. Ich freue mich, dass die Aktion vonseiten der Stadtmit so viel Euphorie aufgenommen wurde. Es bestehen schon viele Ideenzur weiteren Einbindung der "Fair-Trade-Linde" in Veranstaltungen derOrtsgemeinschaft", kommentiert das Mitglied des Bundestages undBerichterstatter für "Landwirtschaft, Forst und Ländliche Räume" imHaushaltsausschuss Christian Haase."Mit jedem gepflanzten Baum leisten wir einen konkreten Beitragfür die Umwelt und das Klima, denn mehr Stadtgrün sorgt für Abkühlungund kann helfen, Wetterextreme zu begrenzen. Gleichzeitig schaffenwir wertvollen Lebensraum für viele Insekten und Tiere", soBdB-Präsident Helmut Selders anlässlich der Baumpflanzaktion. "Dochder Klimawandel, das hat uns dieser Dürresommer sehr deutlich vorAugen geführt, setzt den Bäumen zunehmend zu, im öffentlichen wie imprivaten Bereich. Hinzu kommt auch die gestiegene Gefahr derEinschleppung von Schadorganismen durch den globalen Handel und denTourismus. Diese Schadorganismen, in der Baumschulwirtschaft auch alsQuarantäneschädiger bekannt, passen sich an die hiesigen klimatischenBedingungen an und breiten sich aus, was unter anderem diejenigenbetrifft, die Gehölze für das öffentliche und private Grünproduzieren", sorgt sich Helmut Selders und weist auf die wichtigeRolle einer staatlichen Entschädigung in solchen Fällen hin: "Trittein Schädiger in oder in der Nähe einer Baumschule auf, müssensämtliche Wirtspflanzen in einem bestimmten Umkreis vernichtet werdenund der Betrieb wird mit einem Verkaufsverbot von bis zu fünf Jahrenbelegt. Ein staatlicher Entschädigungsfonds, finanziert von denBaumschulen und der öffentlichen Hand, würde den betroffenen Betriebunterstützen.""Wir sind aus vielerlei Gründen dankbar für diesen Baum.Beispielsweise haben wir kein Hinweisschild am Rathaus, auf dem zulesen ist: Wir sind Fairtrade-Stadt. Wir haben stattdessen jetzteinen Baum, eine Linde im Eingangsbereich eines Naturschutzgebietes.Ein schöneres, nachhaltigeres Hinweisschild kann ich mir nichtvorstellen", so Heinz Reker, Bürgermeister in Lügde.Im Anschluss an die Baumpflanzung fand ein informelles Gesprächmit Bürgern der Stadt Lügde und Pressevertretern statt.