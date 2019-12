Bäuerliche Familienbetriebe in Baden-Württemberg stehen vor dem Aus - Hauptverantwortung dafür trägt die CDU

Stuttgart (ots) - Bei der heutigen Haushaltsdebatte zum Einzelplan 08 für dasbaden-württembergische Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutzging der AfD-Landtagsabgeordnete Udo Stein als zuständiger Sprecher seinerFraktion für diese Politikfelder mit der CDU und Minister Peter Hauk (CDU) hartins Gericht. Stein verdeutlichte, dass die CDU in Baden-Württemberg insgesamt 66Jahre das Landwirtschaftsministerium innehält und den zuständigen Minister fürLandwirtschaft stellt. Lediglich eine Legislaturperiode und damit gerade einmalfür fünf Jahre stellten die Grünen den Minister für Landwirtschaft. Damit seiganz klar zu erkennen, dass die Verantwortung für dieses Politikfeld nahezuausschließlich einer Partei zuzuordnen ist und damit auch der Niedergang derbäuerlichen Betriebe in Baden-Württemberg in die Verantwortung der CDU fällt.Nur noch ein Fünftel aller landwirtschaftlichen Betriebe sind übrigStein verdeutlichte, dass aktuell nur noch rund ein Fünftel allerlandwirtschaftlichen Betriebe im Vergleich von vor 50 Jahren übrig sind. Auchdas Ansehen der Landwirte würde in der heutigen Zeit zusehends leiden. "DieGesellschaft nimmt den Bauer für so ziemlich alles in die Verantwortung. Egal obInsektensterben, Tiertransporte, Nitrat im Grundwasser oder der Rückgang vonBeständen bei Hasen oder Rebhühnern. Selbst für sieben Prozent der Treibhausgasewird die Landwirtschaft in Verantwortung genommen", so der AfD-Abgeordnete.Stein kritisierte in seiner Rede Minister Hauk direkt und forderte ihn auf,seine "Filterblase" zu verlassen. Noch im Sommer 2018 hätte Minister Hauk aufeine Anfrage der AfD geantwortet, dass "der bäuerliche Familienbetrieb einErfolgsmodell der baden-württembergischen Landwirtschaft" symbolisiere. Dabeihätte gerade dieses "Erfolgsmodell" in den vergangenen 20 Jahren das Aus für dieHälfte der bäuerlichen Familien bedeutet. Stein mahnte an, dass "Wachsen oderWeichen" nicht das richtige Modell für die bäuerlichen Betriebe inBaden-Württemberg sein kann. "Das muss endlich aufhören. Das lehnen wir alseinzige Partei im Land ab", so Stein.Geldverteilung an landwirtschaftliche Betriebe ist größtmögliche UngerechtigkeitLaut Stein erhalten die 42 größten landwirtschaftlichen Betriebe inBaden-Württemberg aktuell 180.000 Euro pro Betrieb an Fördergeldern. Dieuntersten zehn Prozent der Betriebe erhalten so insgesamt zwei Millionen EuroFördergelder, während die obersten zehn Prozent 157 Millionen Euro bekommen."Das ist ein Strukturwandel herbeigeführt durch Steuergelder. Es drängt dieFamilienbetriebe immer weiter ins Aus. Doch wer hat, dem wird gegeben",kritisiert Udo Stein das aktuelle Vergabeverfahren und Direktzahlungen der EU.Stein zitiert dabei den CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Georg von der Marwitz.Dieser nennt die Direktzahlungen einen "Brandbeschleuniger des Strukturwandels".AfD ist bereit, die Landwirtschaftspolitik aktiv mitzugestaltenMit Blick auf die 2021 anstehenden Landtagswahlen sagte Stein: "Die Bauern undWähler werden in etwas mehr als einem Jahr entscheiden können, ob sie dieser Artvon Politik weiter vertrauen. Die AfD steht jedenfalls bereit, auch dieLandwirtschaftspolitik hier im Land entscheidend mitzugestalten."Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127902/4466714OTS: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell